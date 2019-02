Sci alpino, Mondiali 2019: si chiude con lo slalom, Marcel Hirscher vuole la rinvicita su Kristoffersen

Prima dell’avvio di questi Mondiali di sci alpino 2019 di Are si pensava che l’ultima gara in programma, lo slalom maschile, si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella disciplina che più ama. Invece, con grande sorpresa, ci ha pensato Henrik Kristoffersen a ribaltare ogni scenario.

Il norvegese, infatti, si è aggiudicato il gigante con pieno merito, zittendo i pronostici. Per Marcel Hirscher, come si è visto sul podio, la “botta” è arrivata in maniera fragorosa. L’umore non è certo quello dei giorni migliori perché, sostanzialmente, non si aspettava questo passo falso. A questo punto, dunque, tutti gli scenari vengono riscritti. Il sette vole vincitore della Coppa del Mondo (e presto saranno otto) avrà sulle proprie spalle tutta la pressione. L’austriaco deve vincere per chiudere nel migliore dei modi la rassegna iridata, sapendo che non potrà commettere il minimo errore, anche perché avrà contro di sé una pattuglia di sfidanti quanto mai agguerrita e di livello.

Henrik Kristoffersen, infatti, sulle ali dell’oro in gigante, è pronto a concedere il bis e cercherà di sfruttare il momento. Dopo mesi nei quali ha sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti alle spalle di Hirscher, il norvegese vuole rifarsi nel migliore dei modi e, dopo il successo di ieri, avrà la mente libera e niente da perdere. Non andranno sottovaluti, tuttavia, anche gli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, apparsi in buona forma ad Are, quindi i francesi Alexis Pinturault (già due volte sul podio in questi Mondiali) e l’astro nascente Clement Noel, fino ad arrivare ai rimanenti tre austriaci, Michael Matt, Marco Schwarz e Manuel Feller.

Come visto, dunque, il gruppo dei papabili al successo finale è nutrito e di altissimo livello. Proveranno ad inserirsi in questa élite anche gli italiani. Manfred Moelgg (nonostante una condizione tutt’altro che impeccabile), Stefano Gross, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, oggettivamente, non hanno troppe chance di primeggiare ma, in una gara di slalom, non si può mai escludere nessuno dalla lista degli outsider.

I Mondiali di Are 2019 si chiuderanno con una delle gare più intense e imprevedibili di tutto il programma. Marcel Hirscher si gioca moltissimo in questa prova. Sarà solo contro il resto del mondo e con l’obbligo di vincere. Ce la farà il fuoriclasse austriaco?

Foto: Pier Colombo