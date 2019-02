Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: il guasto dei cronometri e il podio riscritto. Cos’è successo a Crans Montana? La spiegazione della Longines

Sofia Goggia ha vinto la discesa che si è disputata oggi a Crans Montana ma la prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino passerà alla storia anche per i pasticci col cronometro che hanno riscritto la classifica dopo che la gara si era conclusa già da parecchio. C’è infatti stata una criticità dovuta a problemi di connessione tra l’infrastruttura montata sulla linea del traguardo e la “timekeeping room”, cioè dove viene preso il tempo. Di conseguenza il sistema elettronico non ha fermato automaticamente il cronometro nello stesso istante in cui alcune sciatrici hanno terminato le proprie prove (l’incidente ha infatti riguardato soltanto la prestazione di alcune atlete).

La Longines, partner ufficiale della FIS, sta attualmente investigando sull’accaduto e il podio è stato riscritto utilizzando un sistema di backup: Sofia Goggia conserva la vittoria davanti alla svizzera Joana Haehlen ma al terzo posto è salita l’altra elvetica Lara Gut-Behrami, facendo scivolare in quarta piazza l’austriaca Nicole Schmidhofer. Scala due piazze l’altra padrona di casa Jasmine Flury che diventa settima.

Foto: Pier Colombo