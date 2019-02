Sci alpino, Sofia Goggia DOMINANTE! Vittoria da fenomeno nella discesa di Crans Montana!

Italy's Sofia Goggia competes during the Women's Downhill event of the 2019 FIS Alpine Ski World Championships at the National Arena in Are, Sweden on February 10, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Semplicemente la più forte di tutte. Sofia Goggia domina la discesa di Crans Montana e ritorna a vincere in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta dello scorso marzo alle finali di Are (era un superG). Si tratta del sesto successo della carriera per la bergamasca, che ha dimostrato una superiorità schiacciante rispetto a tutte le avversarie su un tracciato difficile e che ha messo in luce l’immenso talento della campionessa olimpica. Una gara perfetta quella di Goggia, che ha confermato i pronostici della vigilia dopo aver dominato le due prove cronometrate, chiudendo con il tempo di 1’29”77 (unica sotto il muro dell’1’30).

Primo podio in carriera per una felicissima Joana Haehlen, seconda e staccata di 49 centesimi dall’azzurra. La svizzera ha preceduto l’austriaca Nicole Schmidhofer (+0.52), che può festeggiare non solo per il podio ottenuto, ma soprattutto per aver allungato nella classifica di specialità sulle dirette rivali.

Quarto posto per una ritrovata Lara Gut (Svizzera), che chiude vicinissima al podio a 58 centesimi da Goggia. Subito dietro di lei la connazionale Corinne Suter (+0.59). Sesta piazza per l’austriaca Stephanie Venier (+0.68), che precede due azzurre: settima un’ottima Federica Brignone (seconda volta in top ten in discesa) ed ottava Nadia Fanchini, che pagano rispettivamente 78 e 83 centesimi di ritardo dalla connazionale.

A completare le prime dieci posizioni ci sono la svizzera Jasmine Flury (+0.84) e la francese Romane Miradoli (+1.04), mentre appena fuori dalla top ten chiude Nicol Delago, che ha commesso qualche errore nella parte finale, chiudendo a 1.29 da Goggia.

Come detto in classifica di specialità è stata una gara molto favorevole per Nicole Schmidhofer, che si trova ora con 424 punti, contro i 359 della connazionale Ramona Siebenhofer e i 343 di Ilka Stuhec, oggi uscita e dunque costretta ad uno zero veramente negativo. Con appena due gare disputate, Sofia Goggia sale all’ottavo posto con 180 punti.

Foto: LaPresse