Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2019: la giuria rivede la classifica e Lara Gut sale sul podio. Brignone, Fanchini e Delago perdono una posizione

Sofia Goggia è una campionessa e oggi l’ha dimostrato ancor di più. Nella discesa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Crans-Montana (Svizzera), l’azzurra ha centrato il bersaglio grosso su una pista che le si addice particolarmente, impressionando per la classe e l’aggressività messa in mostra. E’ stato il primo acuto di quest’annata per lei, argento iridato in superG ad Are (Svezia), in una stagione condizionata dall’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle gare per tutta la prima parte. Una vittoria a mani basse che neanche il riesame della giuria sulla classifica finale ha mutato.

Lo stesso non si può dire relativamente a quanto è accaduto alle spalle di Goggia. Infatti, alcune posizioni sono mutate: la rossocrociata Lara Gut-Behrami è salita in terza piazza (+0″45) mentre l’austriaca Nicole Schimidhofer è scalata in quarta posizione. Inoltre l’inserimento dal nono a settimo posto dell’alta padrona di casa Jasmine Flury ha portato le nostre Federica Brignone (ottava), Nadia Fanchini (nona) e Nicol Delago (tredicesima) a scalare di uno step indietro.

Foto: Pier Colombo