LIVE Svizzera-Italia, Fed Cup 2019 in DIRETTA: 9 febbraio, torna Sara Errani. Camila Giorgi ago della bilancia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia: il sorteggio ha decretato che Sara Errani debba tornare subito in campo. Alle ore 13.00 per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2 italiana era prevedibile) è subito impegnativo, dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic.

L’elvetica, tornata tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso prima ed alla schiena poi, aspira a tornare a quel numero 7 al mondo già raggiunto da giovanissima. Di contro l’azzurra, scesa oltre la posizione 120 durante la squalifica avrà sicuramente in corpo tutta la grinta che già di norma metteva in campo ad ogni partita.

Sia per quanto detto, che per i precedenti, che recitano 3-1 in favore dell’elvetica, anche se l’ultima sfida risale al torneo di Dubai edizione 2017, la bilancia, nella prima sfida del sabato, pende dalla parte della Svizzera. Dunque nessun cataclisma se l’Itala dovesse partire sotto in questa sfida.

Un altro gradito ritorno in azzurro, anche se per motivi completamente diversi da quelli di Errani, è quello di Camila Giorgi, che finalmente si è messa alle spalle i dissapori con la Federazione e torna ad indossare i colori della Nazionale. A sorpresa Heinz Guenthardt però ha scelto, quale numero 2 della compagine elvetica Victorija Golubic. Il match tra le due inizierà non appena sarà terminato il primo singolare.

Si tratta di una sfida inedita, ma che che l’azzurra deve assolutamente vincere contro la 26enne di Zurigo che attualmente fluttua attorno alle prime 100 posizioni WTA: alla tennista marchigiana il compito di tenere aperta la sfida e mettere nelle migliori condizioni l’Italia per il rush finale domenicale.

OA Sport vi propone la diretta live della prima giornata della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia: oggi, sabato 9 gennaio, il primo match inizierà alle ore 13.00

