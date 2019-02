Svizzera-Italia, Fed Cup 2019: programma, orari e tv di sabato 9 febbraio. Come vederla in streaming

Prende il via ufficialmente il match di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valevole come primo turno del World Group II, che è la seconda divisione del Gruppo Mondiale della maggiore competizione a squadre femminile.

Il sorteggio ha previsto per la giornata di oggi l’esordio con Sara Errani che se la vedrà, alle ore 13.00 contro Belinda Bencic, mentre a seguire toccherà a Camila Giorgi contro Viktorija Golubic. Due sfide non certo semplici, ma che le due nostre portacolori sono pronte a portare dalla loro parte per indirizzare subito i discorsi prima del doppio.

L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A.

Le due sfide odierne di Fed Cup 2019 tra Svizzera e Italia che si terranno a Biel, in terra elvetica, saranno trasmesse in diretta tv e streaming da SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA SVIZZERA-ITALIA FED CUP 2019

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 13:00 Bencic-Errari

a seguire Golubic-Giorgi

