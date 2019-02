Fed Cup 2019, i precedenti tra Italia e Svizzera: elvetiche in vantaggio 1-0 nell’unico incontro disputato 42 anni fa

Nel prossimo weekend sarà il primo turno della Fed Cup 2019 di tennis a prendersi le luci della ribalta, dopo che nella settimana precedente era stata la Coppa Davis, nel suo nuovo formato, ad attirare l’attenzione. L’Italia al femminile riprenderà il proprio percorso dal World Group II, impegnata contro la Svizzera a Biel e il teatro della sfida sarà il veloce indoor della Swiss Tennis Arena.

Di sicuro il sorteggio non è stato così benevolo con la formazione di Tathiana Garbin. Stando al ranking ITF, le elvetiche erano le peggiori rivali da incontrare per la presenza nel proprio roster di giocatrici come Belinda Bencic e Timea Bacsinszky. Va detto però che entrambe le tenniste sono reduci da problemi fisici piuttosto importanti: la 21enne nativa di Flawil, attualmente numero 45, viene da due stagioni da dimenticare caratterizzate da problemi al polso (con operazione) e alla schiena; criticità fisiche a ripetizione anche per la 29enne rossocrociata. Tuttavia, nel caso di Bencic, parliamo di una ragazza che a soli 19 anni raggiunse la posizione di n.7 del WTA mentre Bacsinszky ha una grandissima esperienza in questa competizione e in carriera vanta due semifinali al Roland Garros (2015 e 2017). Di sicuro la perdita di una campionessa come Martina Hingis nel doppio peserà ma appare evidente che il confronto non sarà affatto facile, al cospetto di una compagine ritrovatasi nel Group II dopo aver perso contro la Romania di Simona Halep a Cluj-Napoca.

Di sicuro a tenere banco in casa Italia sono due temi in particolare: il rientro in azzurro di Camila Giorgi dopo tre anni dalla rovinosa trasferta in Francia che iniziò a decretare la discesa dal World Group I e il ritorno di Sara Errani dalla squalifica in due tempi per la faccenda letrozolo. La pace con la Fit della scorsa primavera ci si augura sia definitiva, visto che molto del destino azzurro dipenderà da Giorgi, indubbiamente il riferimento nostrano in questo momento. Perplessità poi sulle condizioni di Errani. La tennista romagnola potrà rientrare in campo, ufficialmente, da domani, ovvero il giorno prima della sfida e non sarà affatto facile per lei calarsi nella parte. E’ comunque difficile pensare che Garbin possa fare a meno di Sara in una sfida così delicata, scegliendo una tra Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa.

Confronto complicato, come detto, con un solo precedente. Se in ambito maschile il match tra Italia e Svizzera è stato una specie di “Grande Classica”, al femminile le due formazioni non si ritrovano da oltre 40 anni. Bisogna andare indietro al 1977, nell’unico match disputato, quando Manuela Zoni, Daniela Marzano e Rosalba Vido furono costrette ad arrendersi (2-1) alle rivali sull’erba di Devonshire Park, a Eastbourne. Si spera che il risultato possa essere diverso in modo da andarsi a giocare le proprie possibilità, in caso di vittoria, al play-off (20-21 aprile) per tornare nell’elite della Fed Cup.

Foto: jctabb / Shutterstock.com