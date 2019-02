Fed Cup 2019, i quarti di finale del World Group I. Spicca Repubblica Ceca-Romania, incertezza in tre scontri su quattro

Non c’è solo il World Group II in questo weekend di Fed Cup: in giro per il mondo sarà tempo anche di guardare i quarti di finale del World Group I, che poi è quello che conta, visto che chi arriva in fondo si appropria di quella coppa che l’Italia ha alzato al cielo per quattro volte tra il 2006 e il 2013. Andiamo a vedere gli scontri del prossimo weekend, tutti su veloce indoor.

REPUBBLICA CECA-ROMANIA

Sicuramente il quarto di finale più forte per qualità delle numero uno: da una parte c’è Karolina Pliskova, numero 5 del mondo, dall’altra l’appena spodestata Simona Halep, numero 3 del ranking WTA. La Romania è riuscita a costruirsi in casa anche una numero 2 all’altezza della situazione, Mihaela Buzarnescu, che può far pendere la bilancia dalla parte delle ragazze il cui capitano è Florin Segarceanu. Se si dovesse arrivare al doppio, però, allora tornerebbe favorita la Repubblica Ceca, che possiede i due migliori nomi della specialità, Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova. Certo, una Petra Kvitova in più avrebbe aiutato le ceche.

BELGIO-FRANCIA

C’è grandissimo equilibrio in questa sfida, che segna l’esordio di Julien Benneteau come capitano della Francia. Potrebbero essere le transalpine ad avere qualche possibilità in più, specialmente in caso di approdo al doppio decisivo, dove potrebbe riformarsi la coppia Caroline Garcia–Kristina Mladenovic, scoppiata qualche anno fa con una quantità di strascichi enorme. Il Belgio si affida di nuovo a Elise Mertens e Alison Van Uytvanck, che contro l’Italia, nella scorsa primavera, furono protagoniste del 3-0 valso la promozione.

GERMANIA-BIELORUSSIA

Questo è forse il quarto più sbilanciato, perché la Bielorussia può schierare un tris di fuoco: Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Victoria Azarenka. Le tedesche dipendono quasi del tutto dalla vena di Andrea Petkovic, dal momento che Tatjana Maria non appare in grado di assicurare garanzie. Curiosità: quattro bielorusse su cinque sono più giovani dell’intero team tedesco.

STATI UNITI-AUSTRALIA

Se Danielle Collins è quella vista agli Australian Open, dove ha raggiunto la semifinale, allora gli USA sembrano destinati a essere favoriti contro l’Australia. Attenzione, però: dietro Ashleigh Barty c’è Daria Gavrilova, che ormai tutto il circuito WTA ha imparato a non sottovalutare. Potrebbe esserci uno scontro piuttosto aperto ad Asheville, e nell’eventualità di un doppio sarà interessante capire chi sarà mandata in campo dalla capitana americana Kathy Rinaldi al fianco della specialista Nicole Melichar.

