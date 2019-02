LIVE Svizzera-Italia, Fed Cup 2019 in DIRETTA: 10 febbraio, azzurre per il miracolo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, incontro valido per il World Group II della Fed Cup di tennis. Servirà il miracolo alle azzurre in quel di Biel. Sul cemento elvetico le nostre portacolori sono sotto 2-0 dopo aver perso i primi due singolari nella giornata di ieri: Sara Errani è stata presa letteralmente a pallate da Belinda Bencic mentre Camila Giorgi non è stata all’altezza delle sue ultime prestazioni contro una lottatrice come Viktorija Golubic, capace di imporsi in tre set.

Si ricomincerà quest’oggi e l’Italia non potrà che vincere i tre eventuali incontri in programma per ribaltare la situazione. Spetterà a Giorgi compiere il primo passo, affrontando Bencic in un match molto difficile. L’ex top-10, dopo i tanti problemi fisici che hanno costellato le ultime due stagioni, sempre finalmente aver ritrovato la via e affrontarla non sarà affatto semplice per Camila, tenendo conto anche della necessità di dover prevalere ad ogni costo. Se la marchigiana dovesse superare l’elvetica spetterebbe poi ad Errani affrontare Golubic in un altro incontro complesso. L’ultimo incontro in programma, poi, se tutte le “congiunzioni astrali” dovessero incrociarsi sarà il doppio e anche in questo caso la scalata è impervia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, incontro valido per il World Group II della Fed Cup di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti: si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

Il programma degli incontri – La presentazione degli incontri – La cronaca del 1° match – La cronaca del 2° match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.32: Servirà il miracolo alle azzurre in quel di Biel. Sul cemento elvetico le nostre portacolori sono sotto 2-0 dopo aver perso i primi due singolari nella giornata di ieri: Sara Errani è stata presa letteralmente a pallate da Belinda Bencic mentre Camila Giorgi non è stata all’altezza delle sue ultime prestazioni contro una lottatrice come Viktorija Golubic, capace di imporsi in tre set.

11.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia, ultima giornata dell’incontro di Fed Cup del primo turno del World Group II

Foto: jctabb / shutterstock.com