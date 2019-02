Fed Cup 2019: Svizzera-Italia 2-0, Camila Giorgi piegata da Viktorija Golubic in tre set. Notte fonda per le azzurre a Biel

Italy's Camila Giorgi hits a return against Poland's Iga Swiatek during their women's singles match on day four of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 17, 2019. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Notte fonda a Biel per l’Italia nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2019. Dopo la sconfitta di Sara Errani contro Belinda Bencic, arriva anche il ko di Camila Giorgi contro Viktorija Golubic in questa sfida contro la Svizzera. Sul cemento elvetico la nostra n.1 è stata sconfitta dalla padrona di casa (n.101 del ranking) con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 14 minuti di partita. Un match in cui la 26enne marchigiana ha commesso troppi errori, non sfruttando le sue qualità tecniche superiori. E così, dopo la prima giornata, la selezione di Tathiana Garbin si trova sotto 2-0 in una condizione estremamente complicata.

Nel primo set l’avvio è tutto di marca italiana: Camila disegna il campo con colpi ben assestati e specie con il dritto l’elvetica fa tanta fatica. Un andamento che si traduce in break nel secondo game (2-0). Sembra tutto nelle mani dell’azzurra che in un battibaleno si porta sul 3-0, mettendo in mostra un tennis più potente. Giorgi, però, dopo aver fallito una palla break nel quarto gioco finisce per smarrirsi. Il numero degli errori non forzati sale vertiginosamente (25) e con la sua solidità Golubic ribalta completamente la storia di un parziale che sembrava già scritta. Due break consecutivi per la rossocrociata nel settimo e nono game le valgono la frazione sul 6-4.

Nel secondo set si ripete, in avvio, quanto visto in precedenza: colpi di pregevole fattura della marchigiana che piegano la resistenza tenace della svizzera, costretta a subire. Avanti 3-0 l’azzurra tiene duro nel gioco successivo, annullando una palla del controbreak, aumentando poi il vantaggio nel sesto game con grandi accelerazioni da fondo. Sul 5-1, qualche unforced errors di troppo consente alla padrona di casa di accorciare le distanze ma la nostra portacolori risponde immediatamente chiudendo la frazione sul 6-2.

Nel terzo set l’avvio di Camila è da film dell’orrore: la sua palla non trova mai il campo e per Golubic è facile fare punti. Arriva un doppio break pesantissimo che porta l’elvetica sul 4-0. Giorgi tenta la reazione nel finale della frazione, strappando il servizio all’avversaria nell’ottavo game, ma la n.101 del mondo non trema e chiude sul 6-4 forte di 19 vincenti e 25 errori, contro i 55 dell’azzurra troppo discontinua quest’oggi.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse