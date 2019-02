Svizzera-Italia, Fed Cup 2019 oggi (10 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le azzurre in campo

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-ITALIA DI FED CUP (10 FEBBRAIO)

Servirà un’impresa all’Italia nella seconda giornata della sfida di Fed Cup contro la Svizzera. Le azzurre si trovano sotto per 2-0 dopo le sconfitte di Sara Errani e Camila Giorgi e sono obbligate a vincere entrambi i singolari ed il doppio per completare una rimonta che avrebbe veramente del miracoloso.

Anche oggi torneranno in campo sempre Giorgi ed Errani. La marchigiana se la vedrà contro Belinda Bencic e solo una sua vittoria darebbe la possibilità a Sarita di giocare ancora e di affrontare Victorja Golubic, grande sorpresa della prima giornata.

La seconda giornata della sfida tra Svizzera ed Italia sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis. Possibile seguire le partite anche sul canale Facebook di SuperTennis e sul sito internet. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA SVIZZERA-ITALIA FED CUP 2019

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 12:00 Bencic-Giorgi

a seguire ev. Golubic-Errani

a seguire ev. Doppio

Foto: jctabb/shutterstock