Tennis, Fed Cup 2019: Svizzera-Italia 1-0, Belinda Bencic supera in due set Sara Errani

La Svizzera si porta sull’1-0 nella sfida del World Group II di Fed Cup. Sul cemento di Biel, Belinda Bencic regala il primo punto alla sua nazionale, superando in due set Sara Errani con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Bella prestazione della numero uno elvetica, che ha fatto valere un miglior stato di forma rispetto ad una Errani che rientrava proprio oggi dopo la lunga squalifica per doping.

I soliti problemi al servizio si palesano subito per l’azzurra, che perde immediatamente la battuta. I break, però, fioccano in questo inizio di primo set e nei primi cinque game le due tenniste non tengono mai il servizio. Bencic si porta avanti 3-2 e riesce finalmente a tenere la battuta nel sesto gioco. E’ il momento che spezza uno strano equilibrio del match e la numero 45 del mondo poi allunga in maniera definitiva sul 6-2.

In apertura di secondo set Errani annulla una palla break e finalmente riesce a tenere il servizio. Sarita va avanti anche 2-1, ma nel quinto gioco una serie di doppi falli e di risposte vincenti permettono a Bencic di trovare il break. L’elvetica allunga fino al 5-2, completando una serie di quattro game consecutivi. Sembra finita, ma Errani non molla e riesce in una clamorosa rimonta, agevolata anche da una Bencic molto fallosa. Si arriva sul 5-5, ma nuovamente il servizio della bolognese si inceppa e arriva un altro break dell’elvetica. Questa volta sul 6-5 il braccio di Bencic non trema e la svizzera chiude il game a zero.

Tra poco in campo Camila Giorgi e Victorija Golubic per il secondo singolare di giornata. La numero uno azzurra è obbligata a vincere per tenere viva la speranza dell’Italia di espugnare Biel.

Foto: LaPresse