LIVE Sorteggio Europa League 2019 in DIRETTA: Inter e Napoli scoprono l’avversaria, possibile derby

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE al sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio 2019: oggi alle ore 13.00 le due italiane in gara, ovvero Inter e Napoli conosceranno le avversarie che dovranno affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare ai quarti.

Si tratta di un sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Di seguito le sedici qualificate agli ottavi di finale di Europa League: Arsenal, Dinamo Zagabria, Francoforte, Salisburgo, Valencia, Villareal, Siviglia, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Krasnodar, Dinamo Kiev, Slavia Praga, e le italiane Inter e Napoli.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi dell'Europa League di calcio 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per conoscere gli otto accoppiamenti della seconda competizione continentale per squadre di club. Si inizia alle ore 12.30 circa.

Le possibili avversarie del Napoli – Le possibili avversarie dell’Inter – Il programma del sorteggio –

12.55 Il Napoli potrebbe anche incrociare il suo ex tecnico Maurizio Sarri, ora al Chelsea, ma lo spauracchio più grande per le due italiane sarebbe un derby fratricida tra nerazzurri e partenopei.

12.49 Al momento è confermato l’orario inizialmente previsto per le ore 13.00 per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

12.40 Nel suo live testuale l’UEFA ha annunciato che il sorteggio avrà inizio alle 13.30, vedremo se si tratta di un refuso o davvero c’è stato uno slittamento. Le immagini arriveranno da Nyon a partire dalle ore 12.55 e in quel momento ne sapremo di più.

12.35 Per il resto degli accoppiamenti vige massima libertà, inoltre la squadra sorteggiata per prima giocherà l’andata in casa.

12.30 L’unica restrizione riguarda l’impossibilità di confronti tra squadre russe ed ucraine: il primo sorteggio riguarderà dunque la Dinamo Kiev, che eviterà Zenit e Krasnodar.

