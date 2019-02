Sorteggio Europa League, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi. Pericoli Chelsea e Arsenal

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i nerazzurri hanno demolito il Rapid Vienna e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Ora i ragazzi di Luciano Spalletti attendono di conoscere quale sarà l’avversaria che affronteranno nel prossimo turno a eliminazione diretta in programma tra il 7 e il 14 marzo, l’urna di Nyon svelerà contro chi se la dovranno vedere i meneghini e ci sono diverse insidie: l’estrazione è infatti libera, non ci sono teste di serie e non sono vietati incroci tra squadre provenienti dallo stesso Paese.

Tra le avversarie più temibili ci sono l’Arsenal, il Chelsea, il Siviglia e non bisogna dimenticare il rischio di un possibile derby col Napoli. Di seguito tutte le possibili avversarie dell’Inter negli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio che sarà tramesso in diretta tv su Sky.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Francoforte

Salisburgo

Valencia

Villareal

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Krasnodar

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Napoli

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

