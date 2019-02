Sorteggio Europa League, le possibili avversarie del Napoli agli ottavi. Pericoli Arsenal e Siviglia

Il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei si sono sbarazzati del modesto Zurigo con due sonore vittorie e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono indubbiamente tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo ma ci sono tantissime insidie nell’urna di Nyon, il sorteggio che si svolgerà domani venerdì 22 febbraio potrebbe regalare dei rivali particolarmente complicati. Spaventano Arsenal e Valencia, ma attenzione anche al Francoforte che ha eliminato lo Shakhtar, temibile il Siviglia, da non dimenticare un possibile derby con l’Inter.

Di seguito tutte le possibili avversarie del Napoli negli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio che sarà tramesso in diretta tv su Sky.

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Francoforte

Salisburgo

Valencia

Villareal

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Benfica/Galatasaray

Betis Siviglia/Rennes

Chelsea/Malmoe

Dinamo Kiev/Olympiakos

Genk/Slavia Praga

Inter/Rapid Vienna

Bayer Leverkusen/Krasnodar

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Gianfranco Carozza