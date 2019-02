Sorteggio Europa League in tv, ottavi di finale: orario e come vederlo in streaming

Venerdì 22 febbraio (ore 13.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, l’Italia si presenterà all’estrazione con Inter e Napoli che hanno brillantemente superato il primo turno a eliminazione diretta. Le due compagini sono tra le favorite per la conquista del trofeo ma l’urna di Nyon nasconde diverse insidie: Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia, Villareal sono avversarie particolarmente temibili per nerazzurri e partenopei che potrebbero anche affrontarsi in un tesissimo derby. Il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League è infatti totalmente libero, non ci sono paletti o restrizioni: tutte le 16 squadre possono incrociarsi tra loro.

Di seguito le possibili avversarie di Inter e Napoli, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Francoforte

Salisburgo

Valencia

Villareal

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Krasnodar

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Napoli

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

