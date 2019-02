LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino e la mission impossible Klaebo. E’ scontro totale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld: oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 12.50 dalle maschili, mentre la fase finale (quarti, semifinali e finali) sono in programma dalle 14.

E’la giornata più attesa per l’Italia che, in campo maschile, si gioca subito la carta Federico Pellegrino, campione mondiale in carica, dopo il titolo conquistato a Lahti. I favori del pronostico, però, sono tutti per il cannibale norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, campione olimpico in carica (ma la tecnica era quella classica), detentore della coppa di specialità e pluti-vincitore in questo format nella stagione in corso. Nella corsa alle medaglie potrebbero inserirsi gli altri norvegesi, Skar, Krogh e Iversen ma attenzione anche ai russi Bolshunov (bronzo lo scorso anno a tecnica libera a PyeongChang), Retivykh e Ustiugov e alla batteria di francesi con Chanavat e Jouve in testa. In campo femminile rientra in gara Stina Nilsson, reduce da infortunio e proverà a dire la sua per contrastare la norvegese Falla, favorita d’obbligo.

In campo maschile sono ben cinque (Federico Pellegrino è iscritto come campione del mondo) gli atleti italiani al via: Francesco De Fabiani, reduce dal secondo posto di Cogne, che scalderà i motori in vista dei prossimi impegni, in particolare la Team Sprint di domenica, Stefan Zelger, a caccia di un buon risultato, e i giovani Claudio Muller e Davide Graz. In campo femminile al via Greta Laurent, Elisa Brocard, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis: tutte a caccia della qualificazione fra le prime 30.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld, per non perdedervi nemmeno un minuto della gara più attesa per i colori azzurri della rassegna iridata. Buon divertimento con la nostra diretta testuale in tempo reale che prenderà il via alle 12! Foto Pier Colombo

Il programma delle sprint – Presentazione della sprint maschile – Presentazione della sprint femminile – I favoriti della sprint maschile – Il programma dei Mondiali di Seefeld

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE