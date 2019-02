Sci di fondo, Mondiali 2019: finisce quasi in rissa tra Ustiugov e Klaebo! Manata del russo al norvegese!

Brutto episodio al termine della prima semifinale della sprint a tecnica libera valida per i Mondiali 2019 di sci di fondo. Sergey Ustiugov ha infatti rifilato una manata a Johannes Klaebo ed è finita quasi in rissa tra due fuoriclasse di questa specialità. Il russo ritiene che il norvegese lo abbia ostruito sul tratto in salita, bloccandolo e impedendogli di ottenere la qualificazione all’atto conclusivo della competizione, subito dopo il traguardo si è avvicinato al rivale e lo ha colpito sulla spalla con fare polemico. Lo scandinavo ha provato a replicare verbalmente ma Ustiugov non ha voluto ascoltare ragioni e ora rischia una squalifica, vedremo quali saranno i provvedimenti che prenderà la giuria. Federico Pellegrino si è invece involato verso il successo in questa semifinale proprio davanti a Klaebo e ora l’azzurro cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa.

VIDEO MANATA USTIUGOV A KLAEBO:

Foto: Lapresse