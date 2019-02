Sci di fondo, Mondiali 2019. Federico Pellegrino: “Cedo lo scettro ma è un argento soddisfacente. Ci ho provato”

Federico Pellegrino festeggia la bellissima medaglia d’argento conquistata nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci nordico. Il valdostano ha dato il massimo sulle nevi di Seefeld (Austria) per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa a Lahti, ha lottato alla pari col mostro Klaebo ma purtroppo si è dovuto inchinare nel tiratissimo testa a testa con il fuoriclasse norvegese. Il nostro portacolori ha cercato il colpaccio provando un attacco sull’ultima salita ma il rivale non si è fatto sorprendere.

Grande emozione da parte di Federico Pellegrino nell’intervista concessa ai microfoni della Rai dopo il traguardo: “Oggi devo cedere lo scettro. Oggi in pista potevo dire la mia e l’ho fatto, ho cercato di correre al meglio e oggi il meglio ha voluto dire argento: un argento mondiale può essere soddisfacente. È stata una bellissima sfida con Klaebo, l’avvicinamento alla gara è stato diverso per i due protagonisti e ce la siamo giocata noi due. Io credevo che ci avrebbero impensierito altri atleti, ci ha provato Ustiugov in semifinale e per fortuna gli sono stato alla larga visto la polemica che ha avuto con Klaebo. Io ho attaccato dove ho potuto, era impensabile sorpassarlo allo sprint. La dedica? Non ci avevo mica pensato perché non è mai facile salire sul podio ai Mondiali, sarò scontato ma la dedico alla mia Greta (Laurent, la sua fidanzata, ndr)“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI FEDERICO PELLEGRINO

Foto: Valerio Origo