Sci di fondo, Mondiali 2019: sprint tecnica libera maschile. Il borsino e la griglia di partenza dei favoriti

Saranno Johannes Klaebo e Federico Pellegrino a giocarsi la medaglia d’oro in palio nella sprint in tecnica libera in palio domani dalle ore 14.30 (qualificazioni alle ore 12.00) ai Mondiali di Seefeld? Per quanto visto in stagione sì, con il norvegese che parte con i gradi di favoritissimo e l’italiano, campione in carica, che pare l’unico in grado di batterlo.

Per stessa ammissione del valdostano nelle dichiarazioni della vigilia i russi proveranno a fare corsa dura nella prima parte del circuito, che non si addice propriamente a sprinter puri: così entrano in gioco proprio i russi Sergey Ustiugov ed Alexander Bolshunov, che potranno dire la loro se i ritmi saranno elevati sin da subito e magari qualcuno dei favoritissimi non sarà riuscito a recuperare del tutto dallo sforzo profuso nei turni precedenti.

Il pericolo però per Klaebo potrebbe arrivare dai compagni di squadra: Finn Haagen Krogh ed Emil Iversen dovranno inventarsi qualcosa per provare a far saltare il banco, e saranno favoriti, almeno per il podio, in caso di corsa più dura, mentre se si dovesse giocare più d’astuzia ecco che con la tattica ci sanno fare i francesi, con Lucas Chanavat, Richard Jouve e Baptiste Gros che dovranno farsi trovare pronti a cogliere l’occasione.

Il borsino dei favoriti per la sprint maschile in tecnica libera:

***** Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia)

**** Federico Pellegrino (Italia)

*** Sergey Ustiugov ed Alexander Bolshunov (Russia)

** Finn Haagen Krogh ed Emil Iversen (Norvegia)

* Lucas Chanavat, Richard Jouve e Baptiste Gros (Francia)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo