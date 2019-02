Sci di fondo, Mondiali 2019: le parole degli azzurri della sprint. Pellegrino: “Sarà dura con il caldo”

L’Italia cala subito il suo asso ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld che si aprono oggi con le sprint a tecnica libera. Nella mattinata le qualificazioni: tre gli azzurri qualificati nella prova maschile (clicca qui per tutti i risultati), andiamo a scoprire le dichiarazioni alla FISI degli italiani.

Federico Pellegrino: “Con questo caldo oggi sarà durissima, ma siamo qui e va bene così. Stesso tempo di Kalebo? Oggi conta solo chi vince alla fine, adesso non conta nulla”.

Francesco De Fabiani: “È andata abbastanza bene, la qualifica per me è sempre uno scoglio importante, se la bene vuol dire che sto bene ed è importante. Su questa pista si recupera poco, vedremo come andrà”.

Stefan Zelger: “È stata una gara dura come sempre le qualifiche della sprint. Le gambe erano durissime e l’acido lattico si sente, su questa pista arrivi bello bollito al traguardo”.

Claudio Muller: “Sono partito deciso, ho dato tutto, ma è stata dura. Nel finale ho patito un po’, le gambe erano cotte, ma sono contento di aver dato tutto quello che avevo. Peccato per la mancata qualificazione”.

Davide Graz: “Stavo bene, ho cercato di fare la gara migliore che potessi, nel finale mi sono mancate le gambe. Ovvio che chiudendo 32esimo resta un po’ di rammarico. A Cogne ho chiuso 31esimo, ho un credito con le sprint, la prossima volta andrà meglio. Debutto mondiale a 18 anni? Il clima qui è fantastico, ho vissuto emozioni incredibili, speravo di qualificarmi, ma tutti corrono per vincere. Avrò tempo in carriera per rifarmi”.

Foto: Pier Colombo