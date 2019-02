VIDEO Dominik Paris Campione del Mondo, il superG dell’azzurro: gara mastodontica ad Are, Italia in trionfo

Dominik Paris è il nuovo Campione del Mondo di superG, l’azzurro ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro nella prima gara maschile della rassegna iridata. L’altoatesino è stato semplicemente superlativo ad Are (Svezia), ha sfoderato tutta la sua potenza e la sua classe proverbiale, ha brillato pur commettendo qualche piccola sbavatura e ha battuto l’intera concorrenza: oggi il nostro portacolori era semplicemente il più forte, è lo sciatore più in forma del momento come certificano la doppietta di Bormio e l’apoteosi di Kitzbuehel. Di seguito il VIDEO del superG di Dominik Paris, vincitore ai Mondiali 2019 di sci alpino.

