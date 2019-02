LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Shiffrin vs Vlhova, la resa dei conti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. E’ l’ultimo atto di una sfida che prosegue ad altissimi livelli da tutta la stagione tra la regina dello sci contemporaneo, la statunitense Mikaela Shiffrin e la nuova campionessa mondiale del gigante, la slovacca Petra Vlhova

Chi si aspettava un monologo di Shiffrin ai Mondiali di Are (la statunitense avrebbe potuto vincere gli ori di discesa e combinata) è stato smentito e ora la campionessa statunitense rischia di tornarsene a casa con un solo titolo mondiale, qualora Vlhova si confermasse la più in forma del momento. Il clima è da resa dei conti con Vlhova che vuole ribadire la sua superiorità attuale e Shiffrin che vuole riprendersi lo scettro. L’impressione è che tutte le altre (a meno di errori gravi delle due pretendenti al titolo) siano destinate a lottare per il bronzo, a partire da Holdener, che due ori li ha già al collo, fino ad arrivare alla campionessa olimpica Hansdotter.

L’Italia si gode la crescita della giovanissima, neanche ventenne, Lara Della Mea che è stata protagonista assoluta nella conquista del bronzo del Team Event e che vuole lasciare il segno anche nella gara individuale. Al via anche Costazza, che può puntare alla top ten, più volte raggiunta in questa stagione e una Irene Curtoni lontana dalla migliore condizione ma galvanizzata dal bronzo a squadre. Solo tre le azzurre al via

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom speciale femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11 con la prima manche, la seconda andrà in scena alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti. Foto Joe Klamar Lapresse

