Sci alpino, slalom femminile Mondiali 2019: Shiffrin contro Vlhova, duello per l’oro

Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata dei Mondiali di sci alpino ad Are va in scena uno dei duelli più attesi di questa rassegna iridata. Una lotta spettacolare per il titolo nello slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante di ieri.

Un duello che si è protratto per tutta la stagione e che comunque ha quasi sempre visto vincere Mikaela Shiffrin. Sei vittorie in sette slalom per l’americana ed in cinque di queste gare Vlhova ha chiuso sempre al quinto posto. La slovacca ha interrotto la striscia vincente della statunitense nello slalom notturno di Flachau.

La medaglia d’oro sembra un discorso per due, ma nella partita per il titolo mondiale non possono essere escluse la svedese Frida Hansdotter, campionessa olimpica in carica, e la svizzera Wendy Holdener. Da sempre entrambe rappresentano le possibili varianti a Shiffrin e Vlhova, anche se in questo momento sembrano essere di un gradino sotto alle due campionesse.

Altre possibili outsider per il podio sono la svedese Anna Swenn Larsson e le austriache Bernadette Schild e Katharina Liensberger. Soprattutto quest’ultime due hanno grande pressione, visto che l’Austria non ha ancora conquistato una medaglia d’oro in questo Mondiali e appare difficile che possa farlo domani in slalom.

Capitolo Italia. Sono tre le azzurre al via: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Lara Dalla Mea. Costazza ha come obiettivo quello di conquistare un piazzamento tra le prime dieci ed è probabilmente la miglior carta che l’Italia si gioca domani. Curtoni è ancora alle prese con qualche problema fisico e dovrà stringere i denti. Ovviamente c’è grande curiosità per la giovanissima Della Mea, che ha strabiliato nel Team Event, avendo un ruolo da protagonista assoluta nel bronzo azzurro.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shiffrin Cristiano Barni Shutterstock 2