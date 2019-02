LIVE Sci alpino, Mondiali 2019 in DIRETTA: gli orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming

AVVISO: E’ CAMBIATO IL PROGRAMMA DI OGGI (8 FEBBRAIO) AD ARE. ECCO I NUOVI ORARI DI COMBINATA E PROVA DISCESA

Oggi, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo che, trattandosi della competizione iridata, nella seconda manche dopo l’inversione delle trenta partiranno anche le atlete classificate dalla 31ma posizione in poi.

Tra le due manche però si terrà la terza prova cronometrata della discesa libera maschile, che scatterà alle ore 12.45: i primi cinque atletI scenderanno ad intervalli di 2’30”, mentre tutti gli altri con uno stacco di 1’15”. Non ci saranno break televisivi e saranno 82 gli sciatori che testeranno la pista.

PROGRAMMA COMBINATA ALPINA FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO

Mondiali sci alpino – Are (Svezia)

Venerdì 8 gennaio

12.00 manche di discesa libera

16.15 manche di slalom speciale

diretta tv su Rai 2, RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA TERZA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO

Mondiali sci alpino – Are (Svezia)

Venerdì 8 gennaio

12.30 Terza prova cronometrata discesa libera maschile

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST DISCESA LIBERA COMBINATA ALPINA FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO

1 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

3 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

4 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

5 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

6 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

7 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

8 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

10 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

break

11 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

12 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

15 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

16 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

19 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

20 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head

break

21 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

22 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

23 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

24 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

25 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

26 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol

27 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE

28 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

29 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

30 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

break

31 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

32 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

33 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

34 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

35 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

STARTLIST TERZA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO

1 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

2 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

5 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

6 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

7 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

8 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

9 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

10 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

12 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

19 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

20 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

21 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

22 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

24 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

26 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

27 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

28 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

29 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol

30 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

32 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

33 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

34 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

35 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

36 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

37 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

40 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

41 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

42 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol

43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

44 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

46 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

47 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

48 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

49 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic

50 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

51 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

52 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

53 221117 GOWER Jack 1994 GBR

54 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic

55 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

56 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

57 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

58 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

59 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

60 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

61 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

62 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

63 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

64 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

65 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

66 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

67 502207 PLATTER Filip 1997 SWE Head

68 502210 MONSEN Zack 1997 SWE Atomic

69 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

70 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

71 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer

72 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK

73 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE

74 110383 von APPEN Sven 1997 CHI

75 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

76 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

77 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

78 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

79 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic

80 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

81 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

82 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

