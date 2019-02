Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (8 febbraio): il nuovo programma, spostati gli orari della combinata femminile e della prova di discesa maschile

Ci sono novità relativamente alla combinata femminile e alla prova di discesa maschile, valide per i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). La gara divisa in discesa e slalom ha mutato il proprio programma e vi è stato un slittamento rispetto a quanto previsto. La discesa, inizialmente programmata alle 11, partirà alle ore 12 mentre è confermato alle 16.15 lo slalom. Da registrare anche un piccolo cambiamento, come detto, per la prova cronometrata degli uomini, che prenderà il via alle 12.30 e non alle 12.45.

Di seguito la programmazione televisiva che avrà la copertura di Eurosport e in streaming di Eurosport Player e di Rai 2, RaiSport+HD, in streaming RaiPlay. OA Sport vi farà vivere le due gare con le DIRETTE LIVE testuali:

Mondiali sci alpino – Are (Svezia)

Venerdì 8 febbraio

Combinata alpina femminile

12.00 manche di discesa libera

16.15 manche di slalom speciale

Prova discesa maschile

12.30 terza prova di Coppa del Mondo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com