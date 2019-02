LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali 2019 in DIRETTA: partenza posticipata alle ore 12.00, Paris e Innerhofer ci provano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo iridato per gli uomini. Quella odierna dovrebbe essere l’ultima gara di questa specialità nella rassegna iridata, l’evento potrebbe andare in pensione già a partire dalla prossima stagione anche se si attendono delle conferme nelle prossime settimane. Si preannuncia comunque grande spettacolo in terra svedese: in mattinata spazio alla discesa, poi nel primo pomeriggio lo slalom al termine del quale verranno assegnate le medaglie.

L’Italia può giocarsi delle carte anche se sarà davvero difficile salire sul podio: Dominiik Paris e Christof Innerhofer dovranno confezionare la discesa perfetta per portare un vantaggio importante tra i pali stretti e cercare di difendersi contro gli specialisti della prova tecnica. Tra i grandi favoriti figurano l’austRiaco Marco Schwarz (vincitore a Wengen dell’unica combinata stagionale), i francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet ma non vanno dimenticati gli outsider come ad esempio gli svizzeri Mauro Caviezel e Luca Aerni (che difende il titolo). Da non sottovalutare il nostro Riccardo Tonetti che potrebbe essere la sorpresa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

10.15 ATTENZIONE. La partenza è stata posticipata alle ore 12.00 a causa del forte vento, il cancelletto è stato abbassato. La commissione si riunirà nuovamente alle ore 11.00. Il maltempo sta regnando sovrano ad Are.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com