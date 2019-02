Sci alpino, Combinata maschile Mondiali 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Si comincia con la seconda ed ultima settimana dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Il programma prevede la terza gara maschile, per una disciplina che è al suo cosiddetto “Canto del cigno” dato che non sarà più presente nella prossima edizione, Cortina 2021: la combinata. Riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra le due discipline sarà fondamentale per poter vincere l’ultimo titolo iridato della combinata. Questo sarà l’imperativo di sicuri protagonisti come i francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet, con altri outsider come gli svizzeri Mauro Caviezel e Luca Aerni (non dimentichiamolo, oro a Sankt Moritz). C’è, inoltre, grande curiosità per capire cosa saranno in grado di fare gli italiani. Riccardo Tonetti, Dominik Paris e Christof innerhofer hanno la possibilità di ben figurare, ma pensare ad una medaglia sembra quantomeno complicato.

Sci alpino, Combinata maschile Mondiali 2019: Programma, orari e tv

Il programma della combinata prevederà lo start della discesa alle ore 11.00 mentre quello dello slalom alle ore 14.30. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Lunedì 11 febbraio

ore 11.00 Discesa libera

ore 14.30 Slalom

LA START LIST DELLA COMBINATA MASCHILE – MONDIALI ARE 2019

1 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol

2 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

4 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

break

11 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

15 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

17 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

18 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

19 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

20 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

break

21 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head

22 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

23 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

25 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

26 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

28 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

29 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

31 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

break

32 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

33 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

34 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

35 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

36 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

37 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer

38 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic

39 221117 GOWER Jack 1994 GBR

40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

42 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

43 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

44 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

45 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK

46 110383 von APPEN Sven 1997 CHI

47 502210 MONSEN Zack 1997 SWE Atomic

48 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

49 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic

50 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

51 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

52 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE

53 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic

54 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

55 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

56 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com