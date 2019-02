Sci alpino, Mondiali 2019: Wendy Holdener favorita nella combinata. Brignone e Bassino a caccia di una medaglia

I Mondiali di sci alpino ad Are tornano ad assegnare le medaglie. Domani è il giorno della combinata femminile, una specialità che dirà proprio in Svezia il suo addio alla rassegna iridata, visto che verrà sostituita nelle prossime edizioni dal parallelo. Sarà anche una prima volta stagionale per la combinata, che ormai davvero non si corre neanche più in Coppa del Mondo.

La super favorita della vigilia mondiale non sarà al cancelletto di partenza. Infatti Mikaela Shiffrin ha deciso di dedicarsi solamente a gigante e slalom dopo aver conquistato la medaglia d’oro in superG. Una decisione sorprendente, visto che l’americana sembra già avere al collo un altro oro proprio in combinata, vista la sua capacità di andare forte sia in discesa sia in slalom.

Si apre dunque la possibilità ad altre di salire sul gradino più alto del podio e la favorita ora diventa Wendy Holdener. La svizzera è campionessa del mondo in carica della specialità e argento a PyeongChang e soprattutto è andata molto bene nelle prove di discesa, vincendo anche quella di oggi. Holdener dovrà mantenere questo rendimento in discesa e poi controllare agevolmente in slalom, dove solo Petra Vlhova è superiore a lei.

La slovacca è un’altra delle possibili favorite, ma resta l’incognita velocità per lei. Proprio per questo motivo ha svolto le prove di discesa e sono state anche prestazioni positive. Non dovesse perdere molto in discesa, Vlhova sicuramente può dire la sua per una medaglia, anche del metallo più prezioso, vista la sua forza tra i pali stretti.

E’ una gara importante anche per l’Italia, che schiera tre atlete: Federica Brignone, Marta Bassino e Nicol Delago. Soprattutto le prime due hanno davvero una grande occasione di salire sul podio. Fondamentale sarà fare una bella discesa per poi attaccare in slalom. Considerate le numerose assenze, questa è davvero una chance di medaglia da prendere al volo e soprattutto Brignone ha tutte le carte per centrare il podio, lottando anche con Holdener e Vlhova.

La combinata, però, resta comunque una gara a sorpresa dove può davvero accadere di tutto. Soprattutto la mancanza di grandi specialiste rende tutto molto incerto. Sarà sicuramente una battaglia fino all’ultima porta sia della discesa sia dello slalom e dove anche il minimo centesimo potrebbe contare.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo