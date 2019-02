LIVE Sci alpino, City Event Stoccolma 2019 in DIRETTA: riparte la Coppa del Mondo, Hirscher e Shiffrin favoriti

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà grande spettacolo in Scandinavia, con i migliori interpreti del parallelo che si daranno battaglia, rituffandosi nel circuito maggiore dopo la parentesi iridata di Are.

Saranno tre gli azzurri in gara: nel tabellone maschile è presente, col numero 14, Manfred Moelgg, che al primo turno se la vedrà col francese Clement Noel, mentre in quello femminile saranno al via Irene Curtoni, opposta all’elvetica Wendy Holdener, e CHiara Costazza, che affronterà la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson.

OA Sport vi propone la diretta live testuale del City Event di Stoccolma, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: oggi, martedì 19 febbraio, le sfide inizieranno alle ore 17.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 17.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com)

