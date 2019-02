Sci alpino oggi, Parallelo Stoccolma 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il tabellone ed i partecipanti

I Mondiali di Are si sono appena chiusi e oggi riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo fa sempre dalla Svezia, visto che è in programma il City Event di Stoccolma. Ritorna dunque lo spettacolo del parallelo in notturna con sfide dirette tra migliori della classifica di slalom sia in campo maschile sia femminile.

Proprio tra le donne c’è grandissima attesa per l’annunciato duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, quest’ultima vincitrice dell’ultimo City Event di Oslo proprio in finale contro l’americana. Particolare attenzione va posta anche sulla svizzera Wendy Holdener, specialista del parallelo e che nel 2016 aveva trionfato a Stoccolma. Pronostico davvero molto incerto in campo maschile. L’Austria ha dominato lo slalom dei Mondiali con il successo di Marcel Hirscher davanti ai connazionali Michael Matt e Marco Schwarz. Proprio quest’ultimo ha trionfato ad Oslo ed è sicuramente tra i favoriti; mentre Hirscher in questa specialità ha spesso faticato. Sicuramente tra i candidati alla vittoria ci sono lo svizzero Ramon Zenhaeusern e lo svedese Andre Myhrer.

Per l’Italia ci saranno Irene Curtoni, Chiara Costazza e Manfred Moelgg.

Il City Event di Stoccolma sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirlo anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il programma completo e il tabellone con l’elenco dei partecipanti.

Martedì 19 febbraio

17.30 City Event Stoccolma

TABELLONE CITY EVENT STOCCOLMA

MASCHILE

Ottavi di Finale

1 HIRSCHER Marcel AUT

16 MUFFAT-JEANDET FR

8 ZENHAEUSERN Ra. SUI

9 FELLER Manuel AUT

5 PINTURAULT Ale. FRA

12 HIRSCHBUEHL Ch. AUT

4 YULE Daniel SUI

13 MEILLARD Loic SUI

3 NOEL Clement FRA

14 MOELGG Manfred ITA

6 MATT Michael AUT

11 MYHRER Andre SWE

7 SCHWARZ Marco AUT

10 RYDING Dave GBR

2 KRISTOFFERSEN H NOR

15 FOSS-SOLEVAAG S NOR

FEMMINILE

Ottavi di Finale

1 SHIFFRIN Mikae. USA

16 MOWINCKEL Ragn. NOR

8 TRUPPE Kathari. AUT

9 MIELZYNSKI Erin CAN

5 SWENN LARSSON A SWE

12 COSTAZZA Chiara ITA

4 HOLDENER Wendy SUI

13 CURTONI Irene ITA

3 HANSDOTTER Fri. SWE

14 LYSDAHL Kristin NOR

6 LIENSBERGER Ka. AUT

11 ST-GERMAIN Lau. CAN

7 SCHILD Bernade. AUT

10 GEIGER Christi. GER

2 VLHOVA Petra SVK

15 NOENS Nastasia FRA

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com