Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming: Alberto Tomba l’unico a vincere in slalom

La leggendaria Planai, una delle piste più suggestive del circuito, apre i battenti per il classico appuntamento annuale. Questa volta però saranno due le gare disputate per la garanzia di uno spettacolo di altissimo livello. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in pista a Schladming per disputare lo slalom gigante di martedì 27 e lo slalom speciale di mercoledì 28 gennaio.

La località austriaca è da sempre terra di conquista per lo sci italiano che ha collezionato ben tredici podi: tre vittorie, quattro secondi posti e ben sei terzi. L’ultimo a conquistare il podio in una gara tecnica e stato Stefano Gross nello speciale disputato il 27 gennaio 2015, ma l’unico a vincere tra i pali stretti è stato Alberto Tomba.

Il carabiniere bolognese ha conquistato due successi in due anni consecutivi. Il 30 gennaio 1997 Tomba ha vinto lo slalom speciale precedendo l’austriaco Thomas Stangassinger di sedici centesimi e il francese Sebastien Amiez di trentadue. L’anno dopo, l’8 gennaio 1998, il fuoriclasse italiano ha dominato la scena infliggendo ottantanove centesimi all’austriaco Thomas Sykora e 1”17 al norvegese Hans-Petter Buras.

Due i podi raccolti anche da Manfred Moellgg. L’azzurro ha chiuso la gara del 31 gennaio 2004 in seconda posizione alle spalle del vincitore Benjamin Raich, con un ritardo di cinquantasette centesimi, e davanti al finlandese Kalle Palander di un solo centesimo. Il 22 gennaio 2008 Moelgg termina in terza posizione, con un distacco di sessantacinque centesimi, la gara vinta dall’austriaco Mario Matt davanti al francese Jean-Baptiste Grange.

L’ultimo a salire sul podio, con un duplice secondo posto, è stato Stefano Gross nelle gare del 24 gennaio 2012 e del 27 gennaio 2015. Nella prima occasione lo sciatore azzurro si è arreso al fuoriclasse Marcel Hirscher per ventidue centesimi e ha preceduto l’altro austriaco Mario Matt. Tre anni più tardi l’azzurro è stato il primo degli umani, un secondo e quarantaquattro il suo ritardo, alle spalle dell’assoluto dominatore di giornata, il russo Alexander Khoroshilov.

Il primo podio tricolore a Schladming, nelle discipline tecniche, porta la firma della leggenda Piero Gros, terzo nello slalom del 21 dicembre 1975. Da segnalare anche il gradino più basso del podio ottenuto da Leonardo David nel gigante del 9 dicembre 1978 e quello colto da Konrad Kurt Ladstaetter il 12 gennaio 1990.