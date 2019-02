LIVE Perugia-Civitanova, Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA: sfida tra corazzate per il trofeo, Leon contro Juantorena

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono fronteggiate dodici mesi fa quando si imposero i Campioni d’Italia per 3-1, i cucinieri hanno perso gli ultimi sei atti conclusivi giocati in quindici mesi e inseguono un pronto riscatto.

La capolista della SuperLega parte leggermente favorita, gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno quattro punti di vantaggio sui ragazzi di Fefé De Giorgi che hanno però tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrata ma attenzione agli sforzi fisici: gli umbri hanno demolito Modena per 3-0 in semifinale, i marchigiani sono dovuti ricorrere al tie-break per regolare Trento. Saranno tantissime le stelle in campo: da una parte Leon, Atanasijevic, Leon, De Cecco; dall’altra Juantorena, Sokolov, Leal, Simon, Bruninho.

Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

