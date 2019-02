LIVE Olimpia Milano-Maccabi basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per i playoff

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata.

Un 94-92 che aveva lasciato tanto amaro in bocca a Cinciarini e compagni, per quella tripla di Brooks sulla sirena respinta dal ferro. Una di quelle sconfitte che hanno fatto male a Milano ed un ko che sta sicuramente condizionando la classifica dell’Armani. L’Olimpia è assolutamente obbligata a vincere e deve sfruttare le difficili sfide che attendono Bayern Monaco e Baskonia, rispettivamente con Real Madrid e Barcellona. Un match decisivo anche per il Maccabi, visto che gli israeliani inseguono ad una sola vittoria il terzetto Milano-Baskonia-Bayern e dunque per la squadra di Tel Aviv vincere è obbligatorio.

Per questa sfida Milano ritrova anche Kaleb Tarczewski e Nemanja Nedovic. Sicuramente due rientri fondamentali per Simone Pianigiani, che, a parte l’infortunato Arturas Gudaitis, può contare sul roster al completo. Sarà poi uno scontro diretto tra Mike James e Scottie Wilbekin, due dei migliori giocatori dell’Eurolega e stelle assolute delle due squadre.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv. Palla a due alle ore 20.45. Seguite con noi la sfida, aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un canestro. Buon divertimento! (Credit Ciamillo)

