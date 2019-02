VIDEO Milano-Maccabi 87-83, Highlights Eurolega basket: vittoria pesantissima dell’Olimpia

L’Olimpia Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 nel match valido per la 23^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket ed è così salita fino al sesto posto in classifica. I meneghini hanno conquistato un successo pesantissimo con il quale possono continuare a inseguire la qualificazione ai playoff della massima competizione cestistica continentale, la battaglia del Forum è stata estremamente equilibrata e si è decisa soltanto nel finale dove i padroni di casa sono riusciti a fare la differenza. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 87-83.

VIDEO HIGHLIGHTS MILANO-MACCABI EUROLEGA BASKET: