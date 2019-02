LIVE Napoli-Zurigo, Europa League 2019 in DIRETTA: ampio turnover per Ancelotti

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Zurigo, partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 ed è ad un passo dagli ottavi di finale. Gli elvetici proveranno il tutto per tutto per rimontare lo svantaggio, ma l’esito dell’incontro è nelle mani della compagine partenopea.

La partita di andata giocata in Svizzera la scorsa settimana ha evidenziato una netta differenza dei valori in campo tra le due squadre. Il Napoli dovrà cercare di prendere in mano il gioco e di sbloccare il risultato in proprio favore per spegnere ogni speranza nei giocatori dello Zurigo e archiviare il passaggio del turno. Data la qualificazione quasi raggiunta, Ancelotti utilizzerà la sfida per dare spazio alle seconde linee concedendo un po’ di meritato riposo ai propri titolari e sperando di ottenere segnali positivi dalla propria formazione, reduce da un paio di passi falsi in campionato e apparsa poco brillante soprattutto in fase realizzativa nelle ultime uscite.

Il calcio d’inizio di Napoli-Zurigo è in programma alle ore 18.55 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. Seguite l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi davvero nulla di questa entusiasmante notte europea. Buon divertimento!

