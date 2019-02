Calcio, Europa League 2019: ritorno sedicesimi di finale. Il Napoli accoglie lo Zurigo, ottavi ad un passo

Si giocherà domani sera la partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. Il Napoli attende al San Paolo la formazione svizzera dello Zurigo per mettere il sigillo definitivo al passaggio del turno e ipotecare gli ottavi di finale. Nella partita d’andata giocata la scorsa settimana infatti gli uomini di Carlo Ancelotti si sono imposti con un netto 3-1, risultato che lascia davvero poche speranze di qualificazione agli avversari degli azzurri. Il tecnico dei partenopei potrebbe concedere spazio alle seconde linee, sperando di ricevere risposte positive dalla squadra, che in campionato non sta attraversando un momento particolarmente brillante.

Nella partita giocata a Zurigo il Napoli è stato abile e cinico nello sfruttare le occasioni concesse in avvio dalla retroguardia elvetica sbloccando rapidamente la partita con Insigne e trovando l’immediato raddoppio con Callejon. La terza rete di Zielinski nella ripresa sembrava chiudere definitivamente il discorso qualificazione, ma un paio di distrazioni nel finale e il fallo di mano di Maksimovic in area di rigore hanno permesso allo Zurigo di accorciare le distanze.

Difficile comunque immaginare una rimonta degli svizzeri al San Paolo. La formazione partenopea ha ampiamente dimostrato sul campo la propria superiorità, mentre gli uomini di Ludovic Magnin hanno evidenziato carenze importanti, soprattutto dal punto di vista tecnico. Certamente l’approccio alla sfida degli azzurri sarà determinante e Ancelotti dovrà toccare le corde giuste per motivare la squadra ed evitare un approccio troppo rilassato alla partita. Il Napoli dovrà prendere in mano il gioco come all’andata (65% di possesso palla) e rendersi pericoloso con insistenza davanti alla porta avversaria per mettere al sicuro l’esito dell’incontro.

La sfida sarà per Ancelotti un’occasione preziosa per ritrovare quello smalto e quella sicurezza nei propri mezzi che sembrano aver abbandonato il Napoli nelle ultime giornate di campionato. La squadra partenopea arriva infatti da due pareggi consecutivi per 0-0, nei quali ha sempre faticato a concretizzare la mole di gioco e le occasioni prodotte. La sconfitta di San Siro contro il Milan e l’eliminazione dalla Coppa Italia hanno raffreddato l’entusiasmo dei tifosi, profondamente scossi anche dalla partenza di Hamsik. Vincere e convincere sarà quindi la missione del Napoli per la partita di domani, un appuntamento da non sbagliare in vista dei prossimi delicati impegni.

