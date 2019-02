Europa League 2019, Zurigo-Napoli 1-3: Insigne, Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera

Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata dei sedicesimi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu.

L’unica vera emozione dei primissimi minuti di gioco è un’interruzione della gara, perché dagli spalti volano oggetti in campo. Calmati i bollenti spiriti svizzeri, il Napoli, che già stava facendo la partita in modo preminente rispetto allo Zurigo, trova un gol rocambolesco: all’11’ Brecher non si dimostra un fenomeno nel controllo di piede, Milik gli porta via la palla e la consegna a Insigne che deve solo depositare in rete lo 0-1. Al 16′ ci prova con la girata in volo Odey, senza trovare la porta, mentre poco dopo Insigne effettua un gran tiro dai 25 metri, che però finisce alto. Al 22′ il Napoli raddoppia: con un cross di Malcuit per Callejon che, in arrivo dalle retrovie, segna in trasferta come non faceva da quasi un anno. I partenopei continuano a spingere con forza, e lo fanno fino alla fine dei primi quarantacinque minuti. Soltanto in un’occasione lo Zurigo si porta in avanti, con Winter che scappa via da solo senza creare però problemi a Meret.

Il secondo tempo inizia così come finisce il primo: Brecher deve fare continuamente ricorso alla propria bravura per respingere Ghoulam e Callejon, mentre Untersee si occupa di Zielinski. Maxso riesce a salvare la situazione per lo Zurigo con Callejon in procinto di lanciarsi verso la porta, poi Marchesano (subentrato a Domgjoni nelle file svizzere). Si apre un lungo giro di sostituzioni che rende blanda la partita, ma tutto si riaccende in pochi minuti: Milik (due volte) e Koulibaly fanno tremare la porta di casa, ma senza esito alcuno. Tutto questo è il preludio al gol dello 0-3 firmato da Zielinski, che viene pescato in area da Callejon e lascia Brecher senza possibilità di replica: sono passati 77 minuti. All’82’ Maksimovic tocca di braccio in area di rigore su colpo di testa di Nef: è massima punizione ed ammonizione. Kololli trasforma, e lo Zurigo accorcia le distanze. Nel finale Kryeziu rischia di mettere ancora minor distanza, perché colpisce la traversa nel secondo minuto di recupero. La partita, però, termina sull’1-3, e per il Napoli è un bel vedere in vista della gara di ritorno.

ZURIGO-NAPOLI 1-3

GOL: 11′ Insigne, 22′ Callejon, 77′ Zielinski, 83′ Kololli (rig.)

ZURIGO: Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Domgjoni (dal 45′ Marchesano), Kryeziu, Kharabadze; Winter (dal 67′ Ceesay), Odey (dall’80’ Khelifi), Kololli. All. Magnin.

NAPOLI: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (dal 76′ Luperto); Callejon, Allan (dal 59′ Diawara), Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne (dal 68′ Ounas), Milik. All. Ancelotti.

Foto: Gianfranco Carozza