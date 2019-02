LIVE MotoGP, Test Losail 2019 in DIRETTA: ultima giornata Yamaha. Vinales in vetta, Valentino Rossi quarto, in crescita Marquez e Lorenzo, indietro Dovizioso

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo.

Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando anche delle ottime soluzioni relativamente alla problematica del degrado delle gomme con il grande caldo, che almeno inizialmente aveva un po’ preoccupato il team di Borgo Panigale. Superata questa criticità, la Rossa è stata costante e ha permesso ad Andrea Dovizioso e a Danilo Petrucci di completare il proprio lavoro con soddisfazione.

Da par loro Honda e Yamaha vorranno rispondere. Il team campione del mondo dovrebbe contare su un Marc Marquez in crescita dal punto di vista fisico. I problemi alla spalla, che hanno fortemente condizionato la permanenza in pista dello spagnolo in Malesia, dovrebbero far parte del passato anche se Marc non dovrebbe essere ancora al 100%. Ci sarà anche l’altro membro del “Dream Team“, ovvero Jorge Lorenzo. Il maiorchino, procuratosi la frattura allo scafoide del polso sinistro nel corso della sua preparazione invernale e costretto a saltare i test malesi, sarà in sella alla RC213V ed è molto motivato.

Per quanto riguarda la citata Yamaha, la scuderia di Iwata ha messo in mostra degli evidenti miglioramenti sul piano dell’elettronica e della gestione degli pneumatici. Tuttavia, per essere all’altezza della Ducati, questo ancora non basta. Ecco che, in Qatar, la M1 dovrà compiere un altro passo in avanti sostanziale ma non sarà certo cosa facile, visto che i rivali non staranno fermi ad aspettare. Da non sottovalutare poi la Suzuki con Alex Rins. il centauro spagnolo ha firmato ieri il miglior crono ed è in grande crescita sulla moto giapponese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test collettivi di MotoGP in Qatar: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00 (italiane). Buon divertimento! (Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com)

Il programma dei test in Qatar – La presentazione dei test in Qatar – Cronaca della prima giornata di test – La cronaca della seconda giornata di test

20.02: Di seguito l’ordine dei tempi definitivo della terza ed ultima sessione di prove a Losail:

POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:54.208 2 20 F. QUARTARARO +0.233 3 93 M. MARQUEZ +0.405 4 46 V. ROSSI +0.443 5 99 J. LORENZO +0.445 6 21 F. MORBIDELLI +0.452 7 44 P. ESPARGARO +0.562 8 30 T. NAKAGAMI +0.581 9 9 D. PETRUCCI +0.610 10 43 J. MILLER +0.643

20.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

19.57: In ripresa, dunque, Valentino Rossi: quarto il “Dottore” e decisamente più vicino alla vetta occupata dal compagno di squadra. Si può essere soddisfatti?

19.55: 5′ al termine di questi test di Losail e poi sarà Mondiale dal 10 marzo. Di sicuro è Fabio Quartararo uno dei personaggi di questo day-3:

WHAT A DAY ! Thanks to my team 😍 pic.twitter.com/fNelHmnz7z — Fabio Quartararo (@FabioQ20) February 25, 2019

19.53: Danilo Petrucci, il più veloce tra i piloti Ducati con un crono di 1’54″818 (nono), ha svolto per lo più un lavoro sulla durata. Indecifrabile la giornata di Dovizioso (15°) e con un tempo alto. Per il “Dovi” un day-3 non da prestazione.

19.51: Bene la Honda: Marc Marquez è terzo nel pacchetto di mischia Yamaha. Il campione del mondo sembra aver promosso la nuova carena della moto nipponica, visto che oggi la monta su entrambe le sue RC213V ed ha fatto un ulteriore passo avanti rispetto a ieri, scendendo fino a 1’54″613. Poco male quindi se è anche incappato in una scivolata alla curva 6, senza conseguenze.

19.48: Giornata Yamaha con 4 piloti nei primi 6 posti. Maverick Vinales con il suo 1’54″208 ha ottenuto la miglior prestazione assoluta della tre giorni. Alle sue spalle infatti c’è Fabio Quartararo, che non ha smesso di stupire in sella alla moto del Team Petronas ed ha ritoccato ulteriormente la sua prestazione di ieri, scendendo fino a 1’54″441. Seguono un Valentino Rossi in ripresa (1’54″651) e Franco Morbidelli (1’54″660). Tanta roba oggi la M1

19.46: Rientra Morbidelli in questo momento e possiamo considerare virtualmente chiusa la sessione, visto che tutti i piloti sono ai box.

19.45: 1’56″752 per Morbidelli che continua con un passo non eccezionale.

19.43: 1’56″948 per il “Morbido”, l’unico che continua a girare in questa fase conclusiva.

19.41: 1’57″249 per Morbidelli, quando ci accingiamo a chiudere questa terza ed ultima sessione in Qatar

19.38: Da registrare la caduta di Pecco Bagnaia in curva 2. Il centauro italiano 13° sulla Ducati Pramac non ha subito conseguenze

19.36: Si fa vedere in pista Morbidelli che va a interrompere il silenzio.

19.34: Quando mancano circa 25′ alla fine si vede decisamente poco in pista e probabilmente il programma di lavoro è terminato nella maggior parte dei casi.

19.32: Un passo deciso l’ha compiuto anche Jorge Lorenzo, quinto alle spalle di Valentino Rossi, dimostrando che il feeling con la nuova moto sta migliorando.

Finding his rhythm! 🥁@lorenzo99 blasts up to fifth, 0.445s from the top spot and only 0.040s from his Repsol Honda Team teammate. ✊💨#QatarTest pic.twitter.com/zQu3qDcYV4 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

#QatarTest #MotoGP ⌛-1 h 58 mins

1 Maverick 1:54.208

2 Quartararo +0.233

3 #MM93 +0.405

4 P. Espargaró

5 Petrucci

6 Rins

7 Bagnaia

8 Dovi

9 Mir

10 Iannone

11 Miller

12 #JL99

13 Rossi

14 Rabat#Losail pic.twitter.com/FHTSP4O92b — Box_Repsol (@box_repsol) February 25, 2019

19.27: Vista la poca attività, potremmo iniziare a fare un piccolo riepilogo: giornata tipicamente Yamaha con 4 piloti nei primi 6 posti. Maverick Vinales con il suo 1’54″208 ha ottenuto la miglior prestazione assoluta della tre giorni. Alle sue spalle infatti c’è Fabio Quartararo, che non ha smesso di stupire in sella alla moto del Team Petronas ed ha ritoccato ulteriormente la sua prestazione di ieri, scendendo fino a 1’54″441. Seguono un Valentino Rossi in ripresa (1’54″651) e Franco Morbidelli (1’54″660). Tanta roba oggi la M1

19.26: La Honda di Marquez prende la via della pit-lane e rientra ai box. Il silenzio scende sul tracciato di Losail.

19.24: Marquez alza il proprio ritmo, andando sull’1’56”

19.23: Degno di nota, in questo momento, il miglioramento dell’australiano Jack Miller che, con la Ducati Pramac, si è portato in nona posizione.

19.21: 1’55″857 per Marquez, l’unico dei piloti di testa in pista ad inanellare giri.

19.19: 1’55″520 per Marquez che dà seguito a quanto fatto vedere precedentemente

The wind has calmed down a little so @marcmarquez93 does a 1’54.838 and now a 1’54.613 to go fastest so far today. He’s just 0.020s off the fastest time of the #QatarTest 🇶🇦 Boom 💥 pic.twitter.com/JKhL8mlIdT — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

19.17: 1’55″470 per Marquez che sta facendo vedere un gran passo in questo momento.

19.16: Vinales ha completato un ottimo run di 10 giri sull’1’55” basso. Maverick sembra proprio a suo agio. Continua Marquez.

19.15: 1’55″446 per Marquez che conclude un buon giro, confermando i miglioramenti in sella alla RC213V

19.13: Da notare che sono ben 4 le Yamaha nei primi 6 posti: Vinales, Quartararo, Rossi e Morbidelli. Una M1 on fire quest’oggi.

19.11: Giro lento sia per Vinales e per Marquez: entrambi sopra l’1’58”

19.10: 1’56″529 per Marquez che inizia con un ritmo non eccessivo mentre Vinales si concede un altro 1’55″5

19.06: 1’55″649 per Vinales che, con eccellente costanza, continua a martellare su un ritmo notevole. Entra in pista Marquez.

19.05: Caduta in curva 2 per Lorenzo ma il pilota non dovrebbe aver problemi.

A fall at Turn 2 for @lorenzo99. Rider OK and discussing what happened with his crew. #QatarTest — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

19.03: 1’55″542 per Vinales che migliora giro dopo giro mentre Lorenzo rientra ai box.

19.01: 1’55″741 per Vinales che scende sotto il muro dell’1’56” in questa simulazione di passo gara.

19.00: Di seguito l’elenco dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:54.208 2 20 F. QUARTARARO +0.233 3 93 M. MARQUEZ +0.405 4 46 V. ROSSI +0.443 5 99 J. LORENZO +0.445 6 21 F. MORBIDELLI +0.452 7 44 P. ESPARGARO +0.562 8 9 D. PETRUCCI +0.610 9 42 A. RINS +0.644 10 36 J. MIR +0.789

18.58: Torna in pista Vinales con la Yamaha: il leader della classifica generale inizia il proprio run con 1’56″343.

18.57: 1’56″096 per Lorenzo che alza un po’ il suo ritmo in questa tornata.

18.55: 1’55″942 per Lorenzo che è l’unico pilota di particolare interesse da seguire in questo momento. Il maiorchino, evidentemente, sta simulando un long run su un ritmo non male, tenendo conto delle sue difficoltà nei giorni precedenti.

#MM93 and #JL99 attacking the third day of the #QatarTest. It’s their last chance to work on their set-ups before the start of the 2019 #MotoGP season.

#RepsolTeam pic.twitter.com/UGrjBAOdIp — Box_Repsol (@box_repsol) February 25, 2019

18.53: 1’55″780 per Jorge che mette in mostra un buon passo

18.51: 1’55″6 e 1’55″7 per Marquez e per Lorenzo. Il campione del mondo rientra ai box mentre il maiorchino continua a girare.

18.50: 1’55″867 per Lorenzo che migliora decisamente rispetto al passaggio precedente, allineandosi al suo compagno di squadra. Honda a confronto in questo momento.

18.49: In pista anche Marquez che come giro d’attacco propone 1’55″679 mentre Lorenzo completa un giro piuttosto lento sul 2’00″343

18.47: Rompe il muro del silenzio Jorge Lorenzo che con la Honda, allo stato attuale delle cose, è quinto alle spalle di Rossi.

18.45: Tanti piloti ora fanno rientro ai box per affinare gli ultimi aspetti in vista dell’ultima ora di questi test.

18.42: Rientra ai box Valentino dopo una buona serie di giri

18.41: 1’54″770 per Pol Espargarò che si porta in settima piazza con la sua KTM a 562 millesimi.

18.38: Valentino Rossi si porta in quarta posizione: 1’54″651 e conferma la propria risalita.

18.37: 1’54″660 per Morbidelli che si migliora anch’egli con la Yamaha Petronas, portandosi in sesta posizione a 0″452 dalla vetta.

18.35: 1’55″658 per Petrucci che comincia così in sella alla Ducati. Torna in pista Valentino Rossi

18.34: Torna in pista la Ducati di Petrucci, in vetta nelle prime fasi di quest’ultimo turno di test.

18.31: Maverick, dopo aver sciorinato un giro notevole, torna ai box. Quartararo continua ad inanellare giri su giri sempre sull’1’55″alto. Molto bene il transalpino della Yamaha Petronas.

18.29: VINALES SCATENATO! 1’54″401 per l’iberico che si porta a poco più di un decimo dal suo best time, facendo una grande differenza rispetto a tutti gli altri nel terzo e nel quarto settore. Maverick ha trovato la chimica giusta con la Yamaha?

18.26: In pista anche Vinales che si conferma su ottimi livelli, martellando su un passo gara notevolissimo da 1’55” basso, segno che l’iberico sulla M1 si trova a meraviglia. Segnali di ripresa da Rossi, ma forse non è ancora abbastanza. Vedremo…

18.24: Marquez dopo un solo giro rientra ai box mentre Quartararo martella sul ritmo dell’1’55″3 mettendo in evidenza una grandissima confidenza con la Yamaha. Davvero una sorpresa il centauro francese nel corso di questi test.

18.20: ATTENZIONE! LORENZO!!! Il maiorchino, forse montando una gomma da tempo, si riporta su in classifica ed è quarto, proprio davanti a Rossi. 1’54″643 per il cinque volte campione del mondo che con la Honda tallona il compagno di squadra ed è a 445 millesimi da Vinales.

18.19: Valentino Rossi torna ai box dopo questi due ottimi giri che lo hanno riportato in auge. Nuovamente in pista Marquez con la Honda ed anche il sorprendente Quartararo con la Yamaha Petronas, attualmente secondo.

18.17: ROSSI C’E’!!!! Il 46 si migliora ed ora è quarto con il tempo di 1’54″766 a 0″558 da Vinales. Un piccolo segnale di ripresa del “Dottore” che si è un po’ scosso dal torpore.

18.15: VALENTINO ROSSI BATTE UN COLPO!!! Il centauro di Tavullia abbatte il muro dell’1’55” e realizza il crono di 1’54″858 (settimo) a 651 millesimi dalla vetta occupata dal compagno di squadra.

18.13: Marquez rientra ai box mentre Mir compie un passo avanti importanti, portandosi in settima posizione con la sua Suzuki a 0″789.

18.11: Altro passaggio sull’1’53″3 per Marquez che mantiene un’ottima velocità di crociera sulla sua Honda.

18.09: 1’55″319 il tempo d’attacco di Marquez, tutt’altro che disprezzabile.

18.07: Un solo tentativo per Valentino, che probabilmente non è rimasto troppo soddisfatto delle modifiche apportare sulla propria moto. Rientra in pista Marquez, terzo a 405 millesimi da Vinales.

18.04: 1’55″603 per Valentino che non migliora il proprio riferimento e rimane 12°. Il centauro di Tavullia lavora sui long run però la velocità della sua Yamaha, rapporta a quella del compagno di squadra non è eccezionale.

18.01: A Iannone risponde prontamente Bagnaia che con la Ducati vola letteralmente a Losail: 1’55″074 al 30° giro per “Pecco” che si porta in sesta piazza. Ora è in pista anche Valentino Rossi, al momento 12° a 1″376 dal compagno di team Vinales.

17.57 Finalmente uno squillo di Andrea Iannone!! L’abruzzese spinge e porta l’Aprilia in ottava piazza a 1″1 dalla vetta.

17.55 Passo in avanti di Morbidelli, che guadagna tre piazze ed ora è undicesimo con 1’55″722. Scende in pista dopo una lunga attesa Valentino Rossi!

17.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 12 M. VIÑALES 1:54.208 2 20 F. QUARTARARO +0.233 3 93 M. MARQUEZ +0.405 4 9 D. PETRUCCI +0.610 5 42 A. RINS +0.644 6 4 A. DOVIZIOSO +1.025 7 36 J. MIR +1.113 8 43 J. MILLER +1.197 9 99 J. LORENZO +1.209 10 53 T. RABAT +1.464

17.49 Perlomeno sul giro secco il potenziale della scuderia di Iwata sembra essere confortante, anche se Rossi e Morbidelli sono nelle retrovie al momento.

17.47 Yamaha in grande spolvero!! Fabio Quartararo è secondo a 0.233 con la Yamaha satellite del team Petronas SRT!

17.45 Vinales non si accontenta e abbassa il limite di altri tre decimi!! 1’54″208 e quattro decimi di vantaggio su Marquez.

17.43 VINALES IN TESTA!! Che tempo per l’iberico della Yamaha! 1’54″555 e miglior prestazione assoluta dei test di Losail!

17.40 Dovizioso va ai box con il quarto tempo parziale, a 0.620 dalla vetta. Si rilanciano Vinales e Rins, mentre è ancora fermo ai box Rossi (14° a 1.412 dal leader).

17.37 Il nativo di Cervera rientra ai box dopo aver impressionato nel suo tentativo di time attack. Sale in quarta posizione la Ducati di Andrea Dovizioso!!

17.35 Tempo monstre di Marc Marquez!! L’iberico riesce a mettere insieme il giro perfetto e sigla 1’54″613 nonostante il problema alla spalla sinistra!

17.33 Seconda piazza per Marquez, a 0.020 dalla vetta! Grande equilibrio in Qatar con i primi tre racchiusi in 34 millesimi.

17.32 Caschi gialli nei primi due settori per Marquez, Morbidelli e Nakagami.

17.30 Rientra in pista Marquez, mentre Miller migliora e balza in quinta posizione appena davanti a Lorenzo.

17.28 Quinto Jorge Lorenzo! L’iberico della Honda firma un 1’55″417 e si porta a 0.599 dal miglior tempo di giornata.

17.26 Passo simile al momento tra Mir e Dovizioso sull’1’55″9-1’56″0. Jack Miller spinge ed entra in top10 con la Ducati Pramac appena alle spalle del compagno di squadra Bagnaia.

17.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 9 D. PETRUCCI 1:54.818 2 42 A. RINS +0.034 3 36 J. MIR +0.503 4 93 M. MARQUEZ +0.584 5 12 M. VIÑALES +0.791 6 53 T. RABAT +0.854 7 4 A. DOVIZIOSO +0.879 8 20 F. QUARTARARO +0.907 9 63 F. BAGNAIA +0.966 10 41 A. ESPARGARO +1.179

17.24 Caduta senza conseguenze nel T4 per Bradley Smith.

17.22 Si lanciano anche Dovizioso, Vinales e Mir.

17.20 PETRUCCI PRIMO!!! Arriva la risposta della Ducati che si porta in testa per appena 0.034 nei confronti di Rins!

17.18 Ricordiamo che il miglior tempo assoluto di questi test a Losail è stato ottenuto proprio da Rins nella giornata di ieri in 1’54″593. Nel frattempo Petrucci sta volando nei primi due settori del suo primo giro lanciato!

17.16 Rins è un martello e firma un altro ottimo 1’54″855, perdendo però addirittura due decimi nell’ultimo settore rispetto al giro precedente.

17.14 Alex Rins di nuovo in testa!! 1’54″852 e quasi mezzo secondo rifilato al compagno di squadra Mir! La Suzuki vola nel giro secco su questa pista…

17.12 Tito Rabat lima un altro decimo e si inserisce in settima posizione. Termina il run di Marquez, mentre Rins torna in pista.

17.10 Un altro giro notevole per Marquez in 1’55″6, mentre Rabat porta la Ducati Avintia in nona piazza a 0.561 dal leader.

17.08 Si fermano Petrucci e Lorenzo, prosegue Marquez con due buoni giri in 1’55″9 e 1’55″5.

Menos ya de 3 horas para el final de los #QatarTest y seis pilotos en pista, entre ellos, #MM93 y #JL99. Vuelta 21 de Marc,tercero en la tabla tras marcar 1:55.402 en la 18. Vuelta 16 de Jorge, undécimo con 1:56.061 (vuelta 12). Domina Mir con 1:55.321 ¡Ánimo #EquipoRepsol! pic.twitter.com/6PjbZv28B5 — Box_Repsol (@box_repsol) February 25, 2019

17.05 1’56″4 per Marquez e Petrucci, 1’56″7 per Lorenzo. Fa il suo ingresso in pista Bagnaia.

17.02 Petrucci si unisce alla coppia della Honda in pista. Tempi ancora alti per i tre protagonisti.

16.59 Il “Dream Team” della Honda torna sul tracciato per scalare la classifica, nel frattempo Rins va ai box.

16.57 Rins apre il suo run con due ottime tornate in 1’55″5 e 1’55″6, facendo registrare le migliori prestazioni assolute nel T1 e T2 per poi perdere terreno nella seconda parte della pista.

16.54 Vinales riesce a limare qualche centesimo e rafforza la quarta piazza con 1’55″609, mentre Rins è tornato sul tracciato per provare a balzare al comando.

16.53 Quinto tempo per il Dovi in 1’55″697, a 0.376 dalla vetta. In precedenza Rossi era rientrato in pit lane.

16.51 Vinales molto costante sotto l’1’56” ma non riesce a migliorare la propria migliore prestazione personale. Dovizioso comincia a spingere…

16.49 Bagnaia e Petrucci ai box con un 1’55” alto in chiusura di run. Ultimo passaggio in 1’55″8 per Vinales, 1’56″4 per Dovizioso e 1’56″7 per Rossi.

16.47 Di seguito il riepilogo dei migliori tempi a poco più di 3 ore dal termine dei test:

Rookie @Joanmir36 leads the way on Day 3 of the #QatarTest so far 🔥 Check out the provisional Top 10 ⬇️ pic.twitter.com/AMhu2teC3d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2019

16.45 Contemporaneamente sul tracciato Rossi, Vinales, Dovizioso, Petrucci, Bagnaia e Quartararo.

16.44 Primo squillo di giornata per “Pecco” Bagnaia!! Il torinese si inserisce in sesta piazza con la Ducati Pramac!

16.42 Comincia bene lo stint di Petrucci in 1’56″0. Rientrano ai box le due Suzuki dopo essere volate in testa.

16.40 Ottimo stint anche per Rins, il quale ha terminato gli ultimi due passaggi in 1’55″4 e 1’55″5. Torna in pista Petrucci.

16.38 Vola al comando Joan Mir!! 1’55″321 e 0.071 di margine sul compagno di squadra Rins.

16.37 Suzuki sempre più convincente!! Il rookie iberico Joan Mir va in quarta piazza con un ottimo 1’55″670!

16.35 Ricomincia a spingere Alex Rins con un buon 1’56″3 di attacco, mentre rientrano ai box Lorenzo e Rossi.

16.33 Un altro passaggio in 1’56” basso per Valentino Rossi, che al momento non si schioda dalla sesta posizione in graduatoria. Torna sul tracciato il leader di giornata, Rins.

16.32 Il n.46 aumenta il ritmo in 1’56″2 avvicinando il suo miglior crono di giornata, mentre Jorge Lorenzo si porta in settima posizione!

¡Ocho vueltas y décimo mejor crono provisional del último día de #QatarTest! Queda mucha sesión⌛ y #JL99 está ahora en el box. ¡Vamos Jorge💪!#EquipoRepsol#MotoGP pic.twitter.com/Wx6mzehcrO — Box_Repsol (@box_repsol) February 25, 2019

16.30 1’56″676 per Rossi al primo giro lanciato, Dovizioso parte piano e non spinge al massimo.

16.27 Nuovo run per Dovizioso e Rossi, mentre Vinales apre con un 1’57″311.

16.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

16.24 Si chiude lo stint di Marquez, mentre scende nuovamente in pista la Yamaha di Vinales.

16.21 Ritmo forsennato di Marquez che migliora ulteriormente senza riuscire però a spodestare Rins dalla prima piazza per 10 millesimi! Molto bene anche Fabio Quartararo, 4° con la Yamaha Petronas SRT in 1’55″725.

16.19 Il Campione del Mondo lima altri due decimi e si porta ad appena 0.054 dal miglior tempo della sessione firmato da Rins (rientrato ai box).

16.17 Rins martella un altro giro in 1’55″432, mentre Marquez balza improvvisamente in seconda piazza con 1’55″638!

16.15 SUPER SUZUKI!! Alex Rins alza il ritmo e torna in testa con 1’55″392! Ultimo passaggio di Petrucci in 1’56″3.

16.13 Al momento le Suzuki girano in 1’56″3/1’56″4, con Rins 3° e Mir 10°. Rientrano in pista anche Morbidelli e Marquez.

16.11 Termina il run di Rossi con un giro di ritardo rispetto a Vinales. Scende in pista Danilo Petrucci.

16.09 Vinales rallenta e lascia sfilare Rossi, il quale non si migliora di pochi centesimi firmando comunque un buon 1’56″080. Rins, Dovizioso e Mir in pista.

16.07 Comincia a spingere forte anche Jorge Lorenzo, 8° in 1’56″309. Vinales in testa con un ottimo 1’55″663 mentre Rossi continua a migliorare ed è 4° a 0.362 dal compagno di squadra!

16.04 I due piloti della Yamaha ufficiale sono molto vicini sul tracciato e migliorano entrambi! Vinales sempre terzo in 1’55″948, Rossi va quinto in 1’56″180!

16.02 Rossi migliora e si porta in ottava piazza con 1’56″386 mentre Vinales avvicina la sua migliore prestazione personale in 1’56″180.

16.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO DUE ORE:

POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 1:55.842 2 42 A. RINS +0.051 3 12 M. VIÑALES +0.258 4 44 P. ESPARGARO +0.326 5 4 A. DOVIZIOSO +0.364 6 21 F. MORBIDELLI +0.439 7 93 M. MARQUEZ +0.472 8 36 J. MIR +0.928 9 20 F. QUARTARARO +0.992 10 46 V. ROSSI +1.068

15.56 Petrucci, Rins, Dovizioso, Morbidelli, Marquez ai box con Rossi che è scivolato in decima posizione appena davanti a Lorenzo.

15.54 Petrucci rientra ai box da leader della classifica dei tempi.

15.52 PETRUCCIIIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Fantastico 1:55.842 per il ducatista che rifila 158 millesimi a Rins, Dovizioso ora è terzo, Marquez quarto, Rossi settimo e ai box.

15.51 Rins si riporta al comando con 1:56.042, 164 millesimi meglio di Dovizioso.

15.50 Dovizioso è rientrato ai box.

15.49 Forte vento ma ora si sta girando con continuità.

Can’t see any speed trap records being set today! #QatarTest pic.twitter.com/tIXTSffs3B — Simon Patterson (@denkmit) February 25, 2019

15.47 DOVIZIOSOOOOOOOOOOO! PRIMOOOOOOOOOO! Miglior tempo del ducatista in occasione del suo decimo giro: 1:56.206, 0.183 di margine su Rins. Rossi quarto è tornato ai box.

15.45 DOVIZIOSO! Giro velocissimo di Andrea che si porta ad appena 21 millesimi dal leader Rins.

15.44 ROSSSSSSSSSSSSSSSI! Terzo a 0.521 da Rins, Dovizioso risale in quinta piazza a 0.850. In pista anche Marquez.

15.42 Il Dottore chiude in 1:57.583, quinto tempo a 1.2 secondi da Rins. Dovizioso invece si sta concentrando sul passo gara, è decimo a 2 secondi dal leader.

15.41 VALENTINO ROSSI SCENDE IN PISTA.

15.40 Diamo uno sguardo in casa Petronas.

15.37 Guizzo di Lorenzo, terzo a 6 decimi da Rins. Andrea Dovizioso riprende la via della pista.

15.37 Che bella stoccata di Morbidelli, il pilota Yamaha si ferma a 1.6 secondi da Rins.

15.36 Rientra ai box anche Rins ma attenzione perché si muove Lorenzo sulla Honda.

15.34 Valentino Rossi e Maverick Vinales non si muovono dai box, tutto fermo in Yamaha

15.33 Rins firma il miglior tempo in 1:56.389, 61 millesimi meglio di Marquez mentre Bagnaia sale in terza posizione e rientra ai box.

15.30 Bagnaia risale in terza posizione a 1.8 da Marquez, mezzo decimo meglio di Smith. Dovizioso scivola in quinta posizione, è sempre ai box insieme a Marquez e agli altri.

15.29 Rins sale in seconda posizione a 1.5 secondi, Rabat e Bagnaia sono quinto e quarto a 2.7 e 2.3 secondi.

15.28 Si illumina il monitor dei tempi, ora si inizia a fare sul serio dopo quasi 90 minuti di nulla.

15.26 Smith timbra 2:00.964, Bagnaia si ferma a 2:01.564: sono terzo e quarto a 4.5 e 5.1 secondi da Marquez. In pista anche Zarco.

15.25 In pista anche Rabat e Bagnaia, finalmente qualcosa si muove.

15.22 Ora Smith ci prova, il terzo pilota in pista in questa giornata che procede a singhiozzo a causa delle fortissime folate che tirano a Losail.

15.20 Per il momento tutto tace nel box della Yamaha, Valentino Rossi non sfida il vento.

15.18 E anche Marquez rientra ai box. Tutto fermo a Losail.

15.17 Marquez è nel corso del suo settimo giro, sta girando sul piede di 1:56.5.

15.16 Tra poco in pista anche le Ducati Alma Pramac.

15.14 Nell’ultima occasione Marquez non si migliora, ora potrebbe cercare una simulazione gara come aveva preannunciato.

They've got a plan in place, looking ahead to the first race.@marcmarquez93 and his team are ready to make the most of the final day of pre-season testing. Just under five hours remain of the #QatarTest 🇶🇦 pic.twitter.com/hGwptEgzVC — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

15.12 Ulteriore miglioramento di Marquez che si spinge fino a 1:56.450 in occasione del suo quarto giro.

15.10 Marquez si porta subito al comando con 1:57.871, otto decimi meglio di Dovizioso. Sta girando solo il pilota Honda.

15.07 MARQUEZ! Scende in pista il Campione del Mondo.

15.05 Chi romperà questo silenzio assordante? Forse Marquez Marquez, staremo a vedere.

15.02 Guardiamo questa novità sulla KTM di Espargarò in attesa che qualcuno inizi a girare.

15.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO LA PRIMA ORA:

La classifica praticamente non esiste. C’è solo un tempo fatto registrare: 1:58.692 di Andrea Dovizioso. Tutti gli altri piloti sono rimasti ai box.

14.58 Marc Marquez ha indossato la tuta, che stia pensando di iniziare a girare?

14.55 Oggi Marc Marquez voleva effettuare una simulazione gara anche per testare la sua spalla ma se si continua così sarà davvero molto dura avere dei riscontri da questa ultima giornata di test.

14.52 Il vento è davvero troppo forte, sono tutti fermi ai box. Vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi minuti.

14.49 Rientra ai box anche Dovizioso dopo quattro tornate, ora non c’è nessuno in pista. Solo il ducatista ha avuto il coraggio di sfidare il vento.

It’s the final day of the #QatarTest and with good weather forecast all day, the tyre fitters are putting the rain tyres away, don’t think they’ll be needed for this test.#MichelinMotoGP pic.twitter.com/PM5EDdUFXW — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) February 25, 2019

14.46 Altra tornata per il Dovi che ha già percorso quattro giri.

14.44 Dovizioso continua a essere l’unico uomo in pista e abbassa il suo tempo a 1:58.692.

14.41 Dovizioso timbra il primo tempo di giornata: 2:01.784.

14.40 Guardate come soffia il vento a Losail.

#QatarTest Day Three 🇶🇦 is officially here! The track is open, but it’s a little windy at the second as @marcmarquez93 helps us demonstrate 🌬😲💨 pic.twitter.com/QmGUIQmtiz — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

14.39 Dovizioso chiude il primo giro in 2:12, sta girando piano. Il forlivese è l’unico pilota in pista.

14.37 DOVIZIOSO ESCE DAI BOX!

14.35 Sempre ancora tutto fermo, non sta girando nessuno in questa prima parte di sessione.

14.32 Marquez nel frattempo firma autografi

Luckily it means more time to meet the fans! #QatarTest 🇶🇦 pic.twitter.com/dVms1vnWLf — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 25, 2019

14.30 Secondo quanto rivelato dal team Yamaha, oggi Valentino Rossi non dovrebbe effettuare una simulazione di passo gara. Maverick Vinales, invece, sì.

14.26 Marc Marquez e Jorge Lorenzo si preparano per l’avvio della loro giornata.

14.22 Ancora in attesa del primo pilota in pista. La sensazione è che l’azione inizierà più tardi.

14.20 Vedremo ancora una grande Suzuki oggi?

After The Flag: #QatarTest with special guest Randy Mamola Join Matt Birt, Simon Crafar and special guest Randy Mamola for a breakdown of all the action of he second day of testing in Qatar#MotoGP | 🎥 https://t.co/NHRcZe8gVw pic.twitter.com/XUoo8yQDsh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2019

14.17 Nel frattempo non c’è ancora movimento in pista.

14.15 Secondo quanto annunciato da diverse scuderie, oggi sarà la giornata delle simulazioni di passo gara. Ma, come consuetudine, saranno effettuate in serata, ovvero quando si disputerà anche il GP del Qatar.

14.13 Anche la KTM ha svelato la nuova livrea edizione 2019, ma la moto è ancora lontana dalle migliori prestazioni.

New colours on track 🎨 Watch the KTM riders in action with their new liveries at the #QatarTest pic.twitter.com/nAgaVXYstm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2019

14.10 Nelle prime due giornate abbiamo visto una Aprilia con nuove soluzioni aerodinamiche ma, soprattutto, una nuova livrea. Andrea Iannone e Aleix Espargarò vogliono una moto più competitiva.

New winglets, new exhausts… 💨 Check out the new parts the @ApriliaOfficial riders tried during #QatarTest Day 2! ⏱️ pic.twitter.com/GnlctOO2Pr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2019

14.07 Come temevamo, per il momento, tutto tace a Losail, sia per il troppo caldo, sia per il vento che sta dominando la scena.

14.04 Oggi sarà nuovamente impegnato anche Miguel Oliveira, con una KTM Tech3 che, al momento, appare ancora molto indietro rispetto gli avversari

14.02 Al momento è il vento a farla da padrone a Losail, la pista sarà sicuramente sporca per colpa della sabbia del deserto.

14.01 Vedremo quale sarà il primo pilota ad entrare in pista!

14.00 SEMAFORO VERDE!!! INIZIA LA TERZA, ED ULTIMA, GIORNATA DEI TEST DI LOSAIL! 6 ORE DI LAVORO INTENSO PER LE SQUADRE.

13.58 Ormai ci siamo! 2 minuti e sarà semaforo verde!

13.57 Grande sorpresa di ieri, il terzo posto di Fabio Quartararo con la Yamaha SIC Petronas.

Last day of preseason test ! ⏱ / Dernière journée de test ! ⏱🇶🇦 pic.twitter.com/dGsCo51jfc — Fabio Quartararo (@FabioQ20) February 25, 2019

13.55 Anche il secondo turno di ieri ha messo in mostra un Takaaki Nakagami stabilmente nella top 10. Il nipponico è il pilota più a proprio agio con la LCR Honda. Cal Crutchlow, infatti, è leggermente più staccato.

13.53 C’è curiosità per capire come procederà il percorso di crescita dei nostri giovani, da Franco Mobidelli a Francesco “Pecco” Bagnaia, alle prese con la nuova Yamaha SIC Petronas e con la Ducati del team Pramac.

13.50 Dieci minuti al via della sessione!

13.48 In casa Ducati, ennesima giornata positiva, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno inanellato ottime serie di giri con la GP19. Anche in questo lunedì sono attese risposte importanti per i due italiani

13.45 Discorso completamente diverso per Valentino Rossi che ieri ha provato modifiche importanti, senza pensare al giro secco. Per il pilota di Tavullia la M1 è ancora indietro, con il solito problema al posteriore con l’elettronica che sembra non essere ancora risolto

13.42 Anche nella sessione di ieri ottime risposte da Maverick Vinales, che ha saputo scendere fino all’1:54medio, con una M1 che, ad ogni modo, non è ancora perfetta

13.40 La Honda in queste prime due giornate ha lavorato molto sui dettagli e sulla carena. Vedremo come sarà il rendimento anche di Jorge Lorenzo, a sua volta reduce dalla frattura dello scafoide.

13.38 Torneremo a vedere Marc Marquez nelle posizioni che contano? Il campione del mondo, dopo l’intervento alla spalla sinistra, è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, con una Honda che, come sempre, sarà la moto da battere.

Contento con el trabajo que hemos hecho hoy, pasos importantes para preparar la temporada! ✊🏼

Happy with the work done today, important steps to prepare the season!#QatarTest pic.twitter.com/Gn1aXAMkDx — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 24, 2019

13.35 Il miglior tempo di ieri è stato fissato da un Alex Rins sempre più stabile nei piani alti della classifica. Vedremo se lo spagnolo si confermerà anche oggi e, possibilmente, sarà in grado di portare la sua Suzuki alla prestazione anche sul passo gara.

Suzuki Racing Company: a sporting step for @suzukimotogp? Davide Brivio explains the newly formed Suzuki Racing Company: what it is, what they'll do and how it will affect MotoGP™ racing#MotoGP | #QatarTest 🎥 https://t.co/9WPnhhftWV pic.twitter.com/wrh0oHMNQY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2019

13.32 Team e piloti sono pronti per le ultime sei ore di test sul tracciato di Losail. Dopodiché sarà già tempo di Mondiale con l’esordio del 10 marzo sulla stessa pista.

#QatarTest 🇶🇦 – Day 3 Schedule 🕙 Get ready to follow all the action from the last day of testing at Losail before the #QatarGP#MotoGP | 🗓️ https://t.co/503RRGwSKk pic.twitter.com/7KRRMRSMrc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 25, 2019

13.30 Benvenuti a Losail! Tra 30 minuti prenderà il via l’ultima giornata dei test nel deserto del Qatar!