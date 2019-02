MotoGP, Test Losail 2019: risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi, cresce la Honda, Ducati sul passo gara

Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale di MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ancora risolvere i problemi di elettronica al posteriore) viene confermata dalla monopolizzazione dei piani alti della classifica, con quattro moto di Iwata nelle prime sei caselle della graduatoria odierna.

Al secondo posto, infatti, troviamo il francese Fabio Quartararo del team Petronas SRT, in grado di fissare il tempo di 1:54.441 a 233 millesimi da Vinales. Una conferma importante dopo il buon risultato già ottenuto nel turno di ieri. Terzo posto per il primo non-Yamaha, ovvero Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo si è fermato all’1:54.613 a quattro decimi dalla vetta, dopo una giornata intensa (protagonista anche di una caduta senza conseguenze) con ben 53 tornate complessive nella quale, finalmente, ha messo in mostra il potenziale della sua moto che oggi ha provato una nuova carena.

Quarta posizione per un altro yamahista, Valentino Rossi che, dopo una domenica tutt’altro che scintillante, si è rifatto oggi con gli interessi, raggiungendo nel corso dei suoi 38 giri, il suo miglior crono dei test qatariani (1:54.651) ad appena 38 millesimi da Marquez. Quinta posizione per un ottimo Jorge Lorenzo (Honda). Il maiorchino, nonostante i ben noti problemi allo scafoide, ed una caduta senza conseguenze, è sceso fino all’1:54.653 con 33 giri all’attivo. Sesta posizione per il quarto yamahista: Franco Morbidelli, con la seconda moto del team SIC Petronas. Il pilota romano (58 giri per lui) ha fermato i cronometri sull’1:54.660, confermando l’ottima crescita della M1.

Buon settimo posto per lo spagnolo Pol Espargarò con la KTM marchiata Red Bull. Per il catalano tempo di 1:54.770 a 562 millesimi da Vinales. Ottavo crono per il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 581 millesimi, nono, invece, per il primo ducatista. Danilo Petrucci, infatti, ha fatto segnare un 1:54.818 a sei decimi dalla vetta, dopo una giornata nella quale si è concentrato, come il suo compagno Andrea Dovizioso (15esimo posto in 1:55.233) sui long run. Chiude la top ten l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 643 millesimi dalla migliore prestazione della sessione, nonostante un problema tecnico che ha scombinato i suoi piani di lavoro. Dopo una domenica scintillante, lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) si è fermato in 11esima posizione a 644 millesimi (anche nel suo caso oggi è arrivata una scivolata innocua), davanti al suo compagno (e connazionale) Joan Mir a 789.

Chiude in 13esima piazza, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 866 millesimi, mentre in 16esima troviamo Andrea Iannone (Aprilia) a 1.135, con una moto che ancora non digerisce al meglio. Ancora un turno opaco per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), solamente 17esimo a 1.482 (con caduta), mentre non va oltre la 21esima posizione il francese Johann Zarco (Red Bull KTM) a due secondi da Vinales.

CLASSIFICA TEMPI TERZA GIORNATA TEST MOTOGP LOSAIL 2019

1 P VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.208

2 P QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.441 0.233 0.233

3 P MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.613 0.405 0.172

4 P ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.651 0.443 0.038

5 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:54.653 0.445 0.002

6 P MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.660 0.452 0.007

7 P ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:54.770 0.562 0.110

8 P NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:54.789 0.581 0.019

9 P PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.818 0.610 0.029

10 P MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.851 0.643 0.033

11 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.852 0.644 0.001

12 P MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.997 0.789 0.145

13 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.074 0.866 0.077

14 P RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.229 1.021 0.155

15 P DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.233 1.025 0.004

16 P IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.343 1.135 0.110

17 P CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.690 1.482 0.347

18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.773 1.565 0.083

19 P ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.814 1.606 0.041

20 P ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:56.121 1.913 0.307

21 P ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.162 1.954 0.041

22 P SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:56.371 2.163 0.209

23 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.482 2.274 0.111

