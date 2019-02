MotoGP, Test Losail 2019: risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales, Ducati vicine, Valentino Rossi solo 19°

La seconda giornata dei test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole.

A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime cose fatte vedere a Sepang (Malesia), si è confermato su livelli estremamente alti anche sul tracciato qatariano. Alle sue spalle, distanziato di appena 57 millesimi, si è classificato l’altro spagnolo della Yamaha Maverick Vinales. Il Top Gun del Motomondiale, leader del day-1, ha dato seguito a quanto fatto vedere nel primo giorno, stazionando ai piani alti della classifica. Vinales ha anche provato sulla sua M1 un nuovo codone più snello. In terza piazza si è posizionata la prima Ducati di Danilo Petrucci, distanziata di 315 millesimi da Rins. Danilo è stato molto impegnato in prove di collaudo sulla GP19. Il centauro umbro, infatti, ha testato una piccola ala davanti alla ruota posteriore e una nuova paratia su quella anteriore, soluzioni entrambe con funzioni aerodinamiche.

Scorrendo la classifica troviamo il sorprendente francese Fabio Quartararo che, sulla Yamaha Petronas SRT, ha sciorinato una grande prestazione (1’54″953). In quinta piazza poi ha battuto un colpo Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda ha compiuto un grande passo in avanti rispetto ai ieri, stampando il tempo di 1’55″004 e completando 57 tornate. Le condizioni della sua spalla migliorano al pari del feeling della RC213V con questo circuito. Seguono l’Aprilia dell’altro spagnolo Aleix Espargaró (+0″580), la Honda del giapponese Takaaki Nakagami (+0″582) e la Ducati del nostro Andrea Dovizioso a 0″612 dal vertice. Il distacco non deve forviare dal momento che il lavoro del forlivese, in larga parte, è stato improntato sulla corretta messa a punto della moto e i feedback paiono essere confortanti.

Chi invece ha fatto fatica sono stati Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il “Dottore” sulla Yamaha non è stato veloce come ci si aspettava. Il suo 19° posto a 1″202 dal vertice, guardando anche a quanto fatto dal team-mate Vinales, non è così ben augurante. Per questo i pezzi del puzzle sono ancora dispersi. Stessa spiaggia, stesso mare per Jorge, non ancora in confidenza con la sua Honda. L’infortunio allo scafoide del polso sinistro, che lo ha costretto a saltare i test a Sepang, si fa sentire. Pertanto il n.99 è ancora lontano dall’eccellenza, visto il 18° posto a 1″149 dal leader. In chiave italiana da segnalare Franco Morbidelli 13° (Yamaha Petronas SRT), Francesco Bagnaia 15° (Ducati Pramac) e Andrea Iannone 16° (Aprilia).

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA DEI TEST A LOSAIL 2019 – MOTOGP (TOP-10)

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:54.593 2 12 M. VIÑALES +0.057 3 20 F. QUARTARARO +0.315 4 9 D. PETRUCCI +0.360 5 93 M. MARQUEZ +0.411 6 41 A. ESPARGARO +0.580 7 30 T. NAKAGAMI +0.582 8 4 A. DOVIZIOSO +0.612 9 35 C. CRUTCHLOW +0.654 10 44 P. ESPARGARO +0.662

