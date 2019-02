MotoGP, Valentino Rossi: “Una giornata migliore e sono riuscito a spingere. Ci manca ancora qualcosa in configurazione gara”

Valentino Rossi ha concluso al quarto posto l’ultima giornata dei test collettivi della MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Un day-3 che ha spazzato via alcuni dubbi circa l’incedere del “Dottore” in sella alla Yamaha. Certo, il compagno di team Maverick Vinales continua a volare e ad avere un assetto invidiabile sulla M1. Tuttavia, il centauro di Tavullia oggi può guardare con un minimo di ottimismo all’esordio del Mondiale 2019 su questa stessa pista (10 marzo).

“Oggi è stata una giornata migliore rispetto a ieri, quando avevamo provato tante cose, ma non avevamo risolto i nostri problemi. Anzi, alla fine non avevo più il feeling per provare a spingere. Invece oggi, soprattutto nell’ultima ora e mezza, sono stato più competitivo. Ho avuto un passo abbastanza buono con le gomme da gara e anche il “time attack” non è andato male, perché sono nei primi cinque” ha dichiarato Valentino (fonte: it.motorsport.com) che ha aggiunto: “Alla fine il test è stato positivo e al momento siamo pronti, ma dobbiamo ancora lavorare, perché come passo gara ci manca ancora un pelino per lottare con i migliori. Tra due settimane vedremo come andrà la prima gara“.

Un contesto molto equilibrato in cui sono in tanti che vanno forte, come anche la classifica di oggi ha evidenziato con le quattro Yamaha nei primi sei posti: “Ci sono tante M1 davanti nel ‘time attack’, anche quelle di Quartararo e Morbidelli, e questo è positivo perché vuol dire che qui siamo veloci con la gomma nuova. Però penso che a livello di passo di gara siamo ancora un po’ indietro rispetto ai migliori come Marquez, Dovizioso e Rins. Maverick (Vinales ndr.) però sembra veloce anche da quel punto di vista e questo è confortante“, ha ammesso il “Dottore“.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com