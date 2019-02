LIVE Lituania-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: azzurri già in Cina, esperimenti per Sacchetti

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone.

Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise queste qualificazioni, mentre l’Italia non può più essere raggiunta dalla Polonia al secondo posto poiché, a eventuale parità di successi, gli azzurri sarebbero davanti per differenza canestri. In quest’occasione la Lituania non ha chiamato i big, affidandosi a un mix di giocatori che militano in Lituania e all’estero, compreso il centro di Pesaro Egidijus Mockevicius, miglior rimbalzista della Serie A. Per l’Italia, al posto di Amedeo Della Valle, Andrea Cinciarini e Jeff Brooks sono nei 12 Stefano Tonut, Riccardo Moraschini e Michele Vitali.

La palla a due dell’incontro tra Lituania e Italia sarà alzata alle ore 18:30 a Klaipeda. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Credit: Ciamillo)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE