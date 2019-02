Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia chiude con una sconfitta indolore in Lituania

L’Italia cade in Lituania nell’ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In una match che sembra più un’amichevole di prestigio e dall’intensità vicina allo zero, i padroni di casa si impongono per 86-73. Una sconfitta indolore per la squadra di Meo Sacchetti, che aveva già raggiunto il suo obiettivo venerdì sera contro l’Ungheria. E’ stato comunque un buon test per il CT azzurro, che avrà certamente apprezzato i 22 punti di un ottimo Michele Vitali, mentre per la Lituania il migliore è stato Gytis Masiulis con 15 punti.

Il primo canestro della partita è di Seibutis, mentre per l’Italia segna Pascolo che pareggia subito sul 2-2. Tripla di Giedraitis e poi anche di Bendzius e la Lituania allunga sul +8 (12-4). Sempre Pascolo prova a tenere a contatto l’Italia (14-10), ma il finale di quarto premia i padroni di casa con la tripla del citato Masiulis e poi con il gioco da tre punti di Gieben che vale il +10 del primo quarto (26-16).

Ad inizio secondo quarto prima la tripla di Biligha e poi un bel canestro di Michele Vitali portano l’Italia sul -7 (33-26). La Lituania, però, è in pieno controllo della partita e riallunga nuovamente sulla doppia cifra di vantaggio (39-26 con il facile canestro in contropiede di Giedraitis). Ancora negli ultimi due minuti del quarto i padroni di casa allungano e toccano il +18 (47-29) con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro dalla pausa lunga subito Mockevicius porta i padroni di casa sul +20. Per l’Italia il migliore è Michele Vitali, che trova con regolarità la via del canestro. L’ex Brescia tiene a contatto il Bel Paese con due triple, poi arrivano anche i canestri di Moraschini, Aradoni e Gentile, con cui gli azzurri si portano sul -10 (61-51) di fine terzo quarto.

C’è ancora un match a dieci minuti dal termine, anche se la sensazione è quella che i lituani abbiano il pieno controllo del match. L’allungo decisivo arriva subito con la tripla di Juskevicius e poi con il gioco da tre punti di Butkevicius (67-51). Giedraitis firma addirittura il +23 (76-53) e qui può calare il sipario. Nel finale l’Italia ha una bella reazione con Abass, che riduce il divario, ma si chiude con la vittoria lituana per 86-73.

Questo il tabellino della partita

LITUANIA – ITALIA 86-73 (26-16; 21-13; 14-22, 25-22)

Lituania: Bickauskis 1, Juskevicius 3, Janavicius 6, Seibutis 7, Geben 11, Echodas 10, Masiulis 15, Bendzius 8, Vasiliauskas 2, Giedraitis 12, Butkevicius 2, Mockevicius 9

Italia: Aradori 10, Gentile 5, Biligha 9, L.Vitali 4, Filloy 7, Pascolo 6, Ricci, Flaccadori, Abass 6, Moraschini 4, Tonut, M.Vitali 22

Credit: Ciamillo