LIVE Italia-Ungheria basket, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: gli azzurri si giocano tutto, scontro diretto da dentro o fuori

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido come quinta gara della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Si gioca a Varese, ed è una prima volta assoluta a livello ufficiale per la Nazionale in una delle città simbolo del basket nostrano.

Non ci si può nascondere: da questa partita passa, per abbondante misura, la qualificazione dell’Italia alla rassegna iridata, 13 anni dopo l’ultima presenza in Giappone nel 2006. Quella volta, però, gli azzurri parteciparono grazie a una wild card: l’ultima qualificazione vera e propria è arrivata nel 1998, quando i Mondiali si disputarono in Grecia e la Nazionale uscì ai quarti contro “la sporca dozzina” (gli USA privi delle stelle NBA in seguito al maggior lockout della lega professionistica americana mai registrato). Gli uomini di coach Meo Sacchetti arrivano a questa partita dopo aver vinto sette partite su dieci nel cammino verso la Cina, mentre l’Ungheria ha un bilancio in perfetta parità (5-5). Sarà grande il tifo sugli spalti, con il tutto esaurito all’attuale Enerxenia Arena (nome commerciale del palasport di Masnago, intitolato a Lino Oldrini). L’Italia può contare su Amedeo Della Valle e Alessandro Gentile, mentre è da verificare se l’Ungheria riuscirà ancora a fare affidamento su David Vojvoda, che tanto mortifero è stato nella gara d’andata.

Italia-Ungheria comincerà alle ore 20:15 in quel di Varese. L’appuntamento con questo decisivo incontro è per le ore 20:15. OA Sport vi da l’appuntamento alla palla a due e vi augura buon divertimento! (Credit: Ciamillo)

