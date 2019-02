Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia per la sfida all’Ungheria, definiti i 12 azzurri

Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di basket, ha comunicato i nomi dei 12 azzurri che domani scenderanno in campo per affrontare l’Ungheria nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2019: l’obiettivo è quello di vincere la sfida per staccare ufficialmente il pass per la rassegna iridata.

L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio (ore 20.15) al PalaOldrini di Varese, Sacchetti ha deciso di fare a meno del figlio Brian, di Michele Vitale, di Stefano Tonut e di Riccardo Moraschini che erano inseriti nel gruppo di 16 precedentemente convocati. Di seguito i 12 azzurri convocati per la sfida contro l’Ungheria e anche la selezione dei magiari:

AZZURRI CONVOCATI PER ITALIA-UNGHERIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#14 Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Giocatori a disposizione

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

LA FORMAZIONE DELL’UNGHERIA:

#4 András Ruják 1988 1.89 G Atomeromu SE

#6 Ákos Keller 1989 2.08 A/C Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (FRA)

#8 Levente Juhos 1991 2.08 A/C Szedeak

#9 Dávid Vojvoda 1990 1.96 A Szolnoki Olaj KK

#11 Szilárd Benke 1995 1.98 A Szolnoki Olaj KK

#12 Ádám Somogyi 2000 1.93 P Aquimisa LZ (SPA)

#14 Jarrod Jones 1990 2.07 A/C Monaco (FRA)

#15 Csaba Ferencz 1985 1.94 A Egis Körmend

#16 Bálint Horti 1989 2.04 A/C Pécsi VSK-Veolia

#17 Márton Molnár 1994 2.05 A/C KTE-Duna Aszfalt

#20 Zoltán Perl 1995 1.95 A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

#21 Márkó Filipovity 1996 2.04 A Alba Fehérvár

#22 János Eilingsfeld 1991 1.98 A/C Atomeromu SE

#25 Benedek Váradi 1995 1.95 G Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

#40 Darrin Govens 1988 1.85 P Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Capo Allenatore: Stojan Ivkovic

Assistente: Péter Pór

Credit: Ciamillo