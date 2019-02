Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni. Sfida con l’Ungheria decisiva

All’immediata vigilia dell’incontro tra Italia e Ungheria di stasera, una cosa è sicura: gli azzurri di coach Meo Sacchetti sono a quaranta minuti dalla potenziale qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Potrebbe essere, questo, una sorta di ritorno a Oriente, dal momento che è proprio in Asia (e precisamente in Giappone) che l’Italia ha giocato l’ultimo torneo iridato, nel 2006.

Andiamo a vedere, nel dettaglio, tutti i modi in cui gli azzurri possono arrivare in Cina.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE:

1) Vince entrambe le partite contro Ungheria e Lituania

2) Vince solo contro l’Ungheria

3) Vince solo contro la Lituania

4) Perde con Ungheria e Lituania, ma gli ungheresi perdono a loro volta contro la Croazia

5) Perde con Ungheria con 8 o meno punti di scarto e Lituania, con la Polonia che vince una partita e l’Ungheria entrambe. In questo caso conta la classifica avulsa tra le tre selezioni nazionali. Ad oggi la situazione vede l’Italia con un +3 nella differenza canestri contro la Polonia e con un +6 contro l’Ungheria. Il totale è +9, mentre la Polonia ha un +3 con i magiari e dunque un complessivo, rotondo 0. L’Ungheria è dunque a -9, ed è proprio quella la differenza da recuperare.

6) Perde con Ungheria con 5 o meno punti di scarto e Lituania, con la Polonia che vince entrambe le partite. In questo caso la Polonia è seconda e conta, dunque, soltanto la differenza canestri tra magiari e azzurri.

Verosimilmente, dunque, l’Italia ha numerose possibilità di staccare il pass per la Cina, ma appare chiaro che la migliore eventualità passa dal successo con la formazione ungherese, che eliminerebbe qualunque problema di conti da fare. C’è una spettatrice interessata, ed è la Croazia, appesa letteralmente a un filo per la qualificazione (le servirebbero due vittorie e una serie non semplice di incastri per volare in Cina, che in qualunque caso passa anche dal risultato di Italia-Ungheria).

Va inoltre ricordato che gli azzurri possono anche arrivare primi nel girone, in caso di doppia vittoria contro Ungheria e Lituania e doppia sconfitta di quest’ultima.

Credit: Ciamillo