LIVE Fiorentina-Atalanta, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: occasione irripetibile per sognare la finale

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Fiorentina-Atalanta, semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio: dopo lo scialbo 0-0 di Lazio-Milan di ieri, scenderano in campo le due squadre che sono arrivate al penultimo atto della competizione grazie a risultati altisonanti ottenuti nei quarti di finale.

I viola hanno annichilito per 7-1 la Roma, mentre gli orobici hanno eliminato la Juventus con un secco 3-0. In sede di sorteggio ad inizio anno nella formazione del tabellone, l’Atalanta ha ottenuto la testa di serie numero 2, mentre la Fiorentina ha avuto in sorte il numero 3, dunque i bergamaschi avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Fiorentina-Atalanta, semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio: oggi, mercoledì 27 febbraio, la gara inizierà alle ore 21.00 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00 con l’inserimento delle formazioni ufficiali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com)

Il programma completo – Le probabili formazioni –

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE