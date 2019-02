Fiorentina-Atalanta Coppa Italia 2019, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La seconda semifinale della Coppa Italia di calcio, quella della parte bassa del tabellone, dopo lo scialbo 0-0 di Lazio-Milan di ieri, opporrà la Fiorentina all’Atalanta: queste due squadre sono arrivate al penultimo atto della competizione da risultati altisonanti ottenuti nei quarti di finale. I viola hanno annichilito per 7-1 la Roma, mentre gli orobici hanno eliminato la Juventus con un secco 3-0.

In sede di sorteggio ad inizio anno nella formazione del tabellone, l’Atalanta ha ottenuto la testa di serie numero 2, mentre la Fiorentina ha avuto in sorte il numero 3, dunque i bergamaschi avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno. Questa sera infatti si giocherà a Firenze, e la sfida avrà inizio alle ore 21.00.

La RAI possiede i diritti tv della competizione e per questo motivo la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Rai 1 HD, sul canale 501 del digitale terrestre, mentre la partita sarà visibile in streaming su Rai Play a questo link. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della sfida.

COME SEGUIRE LIVE FIORENTINA-ATALANTA

Andata semifinali Coppa Italia di calcio

Mercoledì 27 febbraio, ore 21.00

Fiorentina-Atalanta

diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD

diretta streaming su Rai Play a questo link

diretta live testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, MIlenkovic, Victor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Muriel, Simeone, Chiesa.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

