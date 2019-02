LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: già oltre 100 giri per Vettel, Ferrari velocissima

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona 2019, il pomeriggio della prima giornata (sessione dalle ore 14.00 alle ore 18.00). Dopo la pausa pranzo i piloti tornano in pista sul circuito catalano e sono pronti a scatenarsi per trovare il limite della loro vettura, per fare un punto della situazione più approfondito, per comprendere segreti e punti di forza delle varie monoposto.

Sebastian Vettel ha stampato il miglior tempo della mattinata rifilando distacchi imbarazzanti all’intera concorrenza, la Ferrari sta volando in terra spagnola e i primi segnali ricevuti sono stati estremamente incoraggianti: ottima direzionalità in curva, grande rapidità, passo costante, velocità di punta importante e il tedesco in grandissimo spolvero come nei giorni migliori. La Mercedes si è un po’ nascosta affidandosi a Valtteri Bottas che ha chiuso a due secondi dalla Rossa probabilmente seguendo una diversa linea di lavoro, nel pomeriggio le Frecce d’Argento di affideranno a Lewis Hamilton desideroso di farsi vedere performante con la nuova vettura. Attenzione ovviamente anche a Max Verstappen sulla Red Bull e a Dani Ricciardo alla prima uscita con la Renault.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona 2019, il pomeriggio della prima giornata (sessione dalle ore 14.00 alle ore 18.00): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

La cronaca della sessione del mattino

15.41: 116 giri i giri completati dalla Ferrari che continua ad essere impressionante sul piano dei km.

15.38: 1’22″5 il passo di Vettel con gomme a banda gialla. Un ritmo non eccezionale per il teutonico della Ferrari ma dipende da quello che si sta facendo in Ferrari

15.35: 1’19″901 per Kvyat si migliora portandosi in quarta piazza con la Toro Rosso (gomme C3)

15.32: Guadagna tre posizioni la Toro Rosso: Kvyat è ottavo con un 1’20″546 ottenuto con gomme C3.

15.30: Rientra la Ferrari di Vettel in pista con le gomme c3.

15.28: 15.27: Più alti invece i tempi di Verstappen, che anche lui monta gomme C2 sulla sua Red Bull, ma è sempre oltre all’1’21”

15.24: Hamilton ora è abbastanza regolare sul passo dell’1’20” e mezzo con le gomme C2 sulla sua Mercedes. La squadra di Brackey però non ha ancora provato le condizioni per spingere a fondo.

15.21: 1’19″483 per Raikkonen che si porta in terza piazza con il compound c3.

15.20: Il primo run di Ricciardo si conclude con 7 giri e con la sua Renault al decimo posto in classifica in 1’21″659. Rientra ai box anche la Ferrari di Vettel, che è anche il primo ad aver infranto la barriera dei 100 giri (107).

15.18: Si fa vedere in pista la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat.

15.15: In pista Daniel Ricciardo con la Renault che realizza il crono di 1’21″659 con gomme C2 (decimo)

15.12: Impressiona la consistenza della Ferrari che ha superato i 100 giri coperti.

15.10: Il computo dei giri completati dai piloti:

Vettel – 101

Bottas – 69

Hulkenberg – 65

Sainz – 58

Verstappen – 57

Raikkonen – 56

Kvyat – 35

Perez – 25

Grosjean – 18

Hamilton – 12

Ricciardo – 1

15.07: In pista anche Vettel e Hamilton con le gomme c2, imprimendo un ritmo da 1’23” in modalità long run

15.05: Cambia la classifica con Verstappen che con gomma “bianca” si porta in seconda piazza.

15.03: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

DRIVER TEAM TIME 1 Vettel Ferrari 1m18.161s 2 Verstappen Red Bull 1m19.600s 3 Perez Racing Point 1m19.944s 4 Raikkonen Alfa Romeo 1m20.047s 5 Bottas Mercedes 1m20.127s 6 Sainz McLaren 1m20.430s 7 Hulkenberg Renault 1m20.980s 8 Grosjean Haas 1m21.500s 9 Kvyat Toro Rosso 1m21.732s 10 Hamilton Mercedes 1m24.634s Ricciardo Renault No time

15.01: Problema al motore sulla McLaren di Sainz.

14.59: BANDIERA ROSSA!!! McLaren di Carlos Sainz ferma in pista in uscita dalla pit-lane

14.57 Ottimo 1:19.6 per Verstappen in apertura di stint, Red Bull subito competitiva nel pomeriggio!

14.55 Primi giri della sessione pomeridiana per Max Verstappen, mentre Raikkonen rientra ai box

14.52 Il finnico si conferma rapido in 1:20.3 dopo diversi giri sulla gomma C2

14.49 Raikkonen si migliora e firma il terzo miglior tempo di giornata in 1:20.0

14.43 Installation lap pomeridiano anche per il messicano Sergio Perez alla guida della Racing Point (ex Force India)

14.35 In pista anche Lewis Hamilton, installation lap e poi alcuni giri a ritmi non elevatissimi per il Campione del Mondo.

14.34 Il semaforo verde si è riacceso alle ore 14.00, Sebastian Vettel subito in pista ma nella prima mezzora della sessione pomeridiana non si segnalano miglioramenti.

14.32 Sebastian Vettel ha stampato un super 1:18.161 spingendo su diverse mescole e confermandosi in grande spolvero. Il tedesco della Ferrari ha rifilato addirittura 1.8 di distacco a Perez, 2 secondi netti a Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen e Max Verstappen.

14.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della prima giornata dei Test di Barcellona 2019.

Foto: Lapresse